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ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması ve küresel petrol arzının artması, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına yapılan 6,58 liralık indirim, gece yarısından itibaren geçerli oldu. Böylece İstanbul ve Ankara'da motorin fiyatları yeniden 90 liranın altına indi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA 90 LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 88,72 liraya, Ankara'da 89,82 liraya geriledi. İzmir'de 91,02 liradan satılmaya başlayan motorinin litre fiyatı, doğu illerinde ise yaklaşık 91,52 lira seviyesine indi. Fiyatlar, illere ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GELİŞMELER FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

ABD ile İran arasındaki savaşın şiddetinin azalması ve Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçiş yapabilmesi, küresel enerji piyasalarında arz endişelerini hafifletti. Petrol sevkiyatlarının yeniden hızlanmasıyla birlikte uluslararası piyasalarda fiyatlar gerilerken bu düşüş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

PETROL FİYATLARINDAKİ GERİLEME SÜRECEK Mİ?

Akaryakıt fiyatlarının seyrinde küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve Orta Doğu'daki gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatlarının düzenli şekilde sürmesi, fiyatlar üzerindeki baskının azalması açısından önem taşıyor. Ancak önümüzdeki günlerde yeni bir indirim yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi.