Litvanya Haberleri - Litvanya Haber - Haberler

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Litvanya Haberleri

Litvanya haber, Litvanya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi martta sert düştü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi martta sert düştü

Litvanya - 15.05.2023
Macron ve Zelenski Paris'te bir araya geldi

Macron ve Zelenski Paris'te bir araya geldi

Litvanya - 15.05.2023
Macron ve Zelenski Paris'te bir araya geldi

Macron ve Zelenski Paris'te bir araya geldi

Litvanya - 15.05.2023
İsveç, Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazandı

İsveç, Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazandı

Litvanya - 14.05.2023
İsveç, Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci oldu

İsveç, Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci oldu

Litvanya - 14.05.2023
Eurovision Şarkı Yarışması Cumartesi günü Liverpool'da yapılacak: Hangi ülkeler favori?

Eurovision Şarkı Yarışması Cumartesi günü Liverpool'da yapılacak: Hangi ülkeler favori?

Litvanya - 12.05.2023
THY EuroLeague Final Four'da Türk hakem

THY EuroLeague Final Four'da Türk hakem

Litvanya - 12.05.2023
Üç Baltık ülkesinin lideri 'enerjide bağımsızlık' gündemiyle bir araya geldi

Üç Baltık ülkesinin lideri "enerjide bağımsızlık" gündemiyle bir araya geldi

Litvanya - 12.05.2023
Avrupa Müslüman Forumu'ndan 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısı

Avrupa Müslüman Forumu'ndan 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısı

Litvanya - 11.05.2023
Malatyalı depremzede sporcu, milli takıma seçildi

Malatyalı depremzede sporcu, milli takıma seçildi

Litvanya - 11.05.2023
Stockholm'de, 'Vilnius'a Giden Yol: NATO Öncesi Zirvesi' etkinliği düzenlendi

Stockholm'de, "Vilnius'a Giden Yol: NATO Öncesi Zirvesi" etkinliği düzenlendi

Litvanya - 11.05.2023
Polonya'nın Kaliningrad'a isim değişikliği kararına Rusya'dan tepki

Polonya'nın Kaliningrad'a isim değişikliği kararına Rusya'dan tepki

Litvanya - 11.05.2023
Polonya'nın Kaliningrad'a isim değişikliği kararına Rusya'dan tepki

Polonya'nın Kaliningrad'a isim değişikliği kararına Rusya'dan tepki

Litvanya - 11.05.2023
İstanbul sözleşmesini imzalamayan ülkeler hangileri? Hangi ülkeler İstanbul sözleşmesini imzalamadı?

İstanbul sözleşmesini imzalamayan ülkeler hangileri? Hangi ülkeler İstanbul sözleşmesini imzalamadı?

Litvanya - 11.05.2023
Göztepe Spor Kulübü Tesisleşme Konusunda Büyük Atak Yapıyor

Göztepe Spor Kulübü Tesisleşme Konusunda Büyük Atak Yapıyor

Litvanya - 11.05.2023
Göztepe'nin tesisleşme atağı: İnciraltı'nda yeni spor kompleksi yapılacak

Göztepe'nin tesisleşme atağı: İnciraltı'nda yeni spor kompleksi yapılacak

Litvanya - 11.05.2023
THY Euroleague Final-Four'a kalan takımlar belli oldu

THY Euroleague Final-Four'a kalan takımlar belli oldu

Litvanya - 11.05.2023
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne kalan son iki takım Monaco ve Real Madrid oldu

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne kalan son iki takım Monaco ve Real Madrid oldu

Litvanya - 11.05.2023
Polonya, Rusya toprağı Kaliningrad'ın adını 'Krolewiec' olarak kullanma kararı aldı

Polonya, Rusya toprağı Kaliningrad'ın adını "Krolewiec" olarak kullanma kararı aldı

Litvanya - 10.05.2023
NATO Genelkurmay Başkanları Vilnius zirvesine hazırlık gündemiyle toplandı

NATO Genelkurmay Başkanları Vilnius zirvesine hazırlık gündemiyle toplandı

Litvanya - 10.05.2023
Türkiye, Litvanya'nın turizmde uğrak noktası oldu

Türkiye, Litvanya'nın turizmde uğrak noktası oldu

Litvanya - 10.05.2023
Litvanya Dışişleri Bakanı, Ukrayna için AB üyeliği ve F16'lar istedi

Litvanya Dışişleri Bakanı, Ukrayna için AB üyeliği ve F16'lar istedi

Litvanya - 09.05.2023
Avrupa'da her 3 kadından biri şiddete maruz kalıyor

Avrupa'da her 3 kadından biri şiddete maruz kalıyor

Litvanya - 09.05.2023
Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı TV+'da canlı yayınlanacak

Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı TV+'da canlı yayınlanacak

Litvanya - 09.05.2023
Litvanya Cumhurbaşkanı: 'AB'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarını sürdürmesini sağlamalıyız'

Litvanya Cumhurbaşkanı: "AB'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarını sürdürmesini sağlamalıyız"

Litvanya - 08.05.2023
Türkiye'nin 'Demir adamı' 74 yaşındaki milli sporcu Ali Bıdı'ya özel ödül

Türkiye'nin 'Demir adamı' 74 yaşındaki milli sporcu Ali Bıdı'ya özel ödül

Litvanya - 08.05.2023
Litvanya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Litvanya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Litvanya - 08.05.2023
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'a konuk olacak

Litvanya - 08.05.2023
Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final için Olympiacos ile karşılaşacak

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final için Olympiacos ile karşılaşacak

Litvanya - 08.05.2023
Fenerbahçe Beko, Olympiacos'u yenerek EuroLeague Dörtlü Final'e yükselmek istiyor

Fenerbahçe Beko, Olympiacos'u yenerek EuroLeague Dörtlü Final'e yükselmek istiyor

Litvanya - 08.05.2023
Finlandiya, Litvanya ve Estonya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

Finlandiya, Litvanya ve Estonya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

Litvanya - 07.05.2023
SPOR 9'uncu Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky Yarışları tamamlandı

SPOR 9'uncu Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky Yarışları tamamlandı

Litvanya - 07.05.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın taç giyme törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın taç giyme törenine katıldı

Litvanya - 06.05.2023
9. Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky yarışları başladı

9. Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky yarışları başladı

Litvanya - 06.05.2023
Litvanya'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı

Litvanya'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı

Litvanya - 06.05.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı

Litvanya - 05.05.2023
Litvanya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor

Litvanya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor

Litvanya - 05.05.2023
THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika ve Real Madrid, serilerini 5. maça taşıdı

THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika ve Real Madrid, serilerini 5. maça taşıdı

Litvanya - 04.05.2023
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki maç programı belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki maç programı belli oldu

Litvanya - 04.05.2023
AB Ukrayna'daki savaş suçlarına dair delil çalışmasının yaza kadar neticelenmesini bekliyor

AB Ukrayna'daki savaş suçlarına dair delil çalışmasının yaza kadar neticelenmesini bekliyor

Litvanya - 04.05.2023
Türk Paletli Yüzücüler Dünya Şampiyonasında Başarılı Oldu

Türk Paletli Yüzücüler Dünya Şampiyonasında Başarılı Oldu

Litvanya - 04.05.2023
Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'den altın madalya

Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'den altın madalya

Litvanya - 04.05.2023
Barcelona, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan ilk takım oldu

Barcelona, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan ilk takım oldu

Litvanya - 03.05.2023
Belaruslu muhalif gazeteci Protaseviç'e 8 yıl hapis

Belaruslu muhalif gazeteci Protaseviç'e 8 yıl hapis

Litvanya - 03.05.2023
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Litvanya - 02.05.2023
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Litvanya - 02.05.2023
Polonya Başbakanı: 'Orta Avrupa bölgesi, bir zamanlar 'fakir bir akraba' muamelesi görüyordu'

Polonya Başbakanı: "Orta Avrupa bölgesi, bir zamanlar 'fakir bir akraba' muamelesi görüyordu"

Litvanya - 02.05.2023
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 7'ye yükseldi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 7'ye yükseldi

Litvanya - 02.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 'DEAŞ'ın sözde liderinin öldürülmesi' haberi dünya basınında geniş yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "DEAŞ'ın sözde liderinin öldürülmesi" haberi dünya basınında geniş yer aldı

Litvanya - 01.05.2023
Çandarlılı Bircan, tavlada farkını gösterdi

Çandarlılı Bircan, tavlada farkını gösterdi

Litvanya - 01.05.2023
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