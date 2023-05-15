Litvanya Haberleri - Litvanya Haber - Haberler

Litvanya Haberleri
Litvanya haber, Litvanya son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Eurovision Şarkı Yarışması Cumartesi günü Liverpool'da yapılacak: Hangi ülkeler favori?
Avrupa Müslüman Forumu'ndan 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısı
İstanbul sözleşmesini imzalamayan ülkeler hangileri? Hangi ülkeler İstanbul sözleşmesini imzalamadı?
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne kalan son iki takım Monaco ve Real Madrid oldu
Polonya, Rusya toprağı Kaliningrad'ın adını "Krolewiec" olarak kullanma kararı aldı
Litvanya Cumhurbaşkanı: "AB'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarını sürdürmesini sağlamalıyız"
Fenerbahçe Beko, Olympiacos'u yenerek EuroLeague Dörtlü Final'e yükselmek istiyor
Finlandiya, Litvanya ve Estonya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın taç giyme törenine katıldı
Litvanya'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı
Litvanya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki maç programı belli oldu
AB Ukrayna'daki savaş suçlarına dair delil çalışmasının yaza kadar neticelenmesini bekliyor
Polonya Başbakanı: "Orta Avrupa bölgesi, bir zamanlar 'fakir bir akraba' muamelesi görüyordu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "DEAŞ'ın sözde liderinin öldürülmesi" haberi dünya basınında geniş yer aldı