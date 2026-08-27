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Beşiktaş, deplasmanda 1-0 kaybetti ama Avrupa Ligi'nde

Beşiktaş, deplasmanda 1-0 kaybetti ama Avrupa Ligi'nde
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris’e 1-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu. İlk karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar böylece adını Avrupa Ligi lig aşamasına yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sol kanattan İlhan Fakılı'nın ceza sahasına ortasına Cerny'nin volesinde top yandan dışarı çıktı.

54. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vlahovic'in şutunda kaleci meşin yuvarlağı çeldi.

64. dakikada Djalo'nun hatasında topu kapan Renan, kaleci Nübel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

77. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Murillo'nun şutunda top yandan dışarı gitti.

Stat: Dariaus Ir Gireno

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Guadalupe Porras Ayuso, Guillermo Santiago Sacristan

Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Edokpolor, Karashima (Slivka dk. 80), Fiolic (Baldassarra dk. 56), Kalik (Benchaib dk. 69), Riberio (Krekovic dk. 56), Ourega, Debeljuh (Renan dk. 46)

Yedekler: Tomas Svedkauskas, Marko Konatar, Lirim Kastrati, Gratas Sirgedas, Motiejus Burba

Teknik Direktör: Zeljko Sopic

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih Özcan, Kartal Kayra (Ahmet Sami Bircan dk. 86), Olaitan (Semih Kılıçsoy dk. 66), Cerny (Rashica dk. 66), İlhan Fakılı (Amir Hadziahmetovic dk. 86), Vlahovic (Hyeon-Gyu Oh dk. 66)

Yedekler: Doğan Alemdar, Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü

Teknik Direktör: Vincenzo Italiano

Gol: Renan (dk. 64) (Kauno Zalgiris)

Sarı kart: Kalik (Kauno Zalgiris)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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