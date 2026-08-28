Türkiye Litvanya basketbol maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci turdaki ilk sınavını Litvanya karşısında verecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmanın başlama saati 21.00 olarak açıklandı.

TÜRKİYE LİTVANYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Litvanya arasında bu akşam Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu karşılaşması saat 21.00'de başlayacak. Milli takımın ikinci turdaki ilk karşılaşması TRT 1 ve S Sport'tan naklen yayımlanacak. Ay-yıldızlı ekip, elemelerin ilk turunda C Grubu'nda çıktığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanarak grubunu zirvede bitirdi. Litvanya ise ilk turda yer aldığı D Grubu'nda üç galibiyet ve üç mağlubiyet aldı ve ikinci sırada yer aldı. Takımların ilk turdaki galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci aşamaya taşıdığı elemelerde Türkiye, J Grubu'na 6 galibiyetle başladı.

Türkiye ile Litvanya, resmi maçlarda 13. kez karşı karşıya gelecek. İki milli takım arasında 1997'den bu yana oynanan 12 resmi karşılaşmanın 3'ünü Türkiye kazanırken, Litvanya 9 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar arasındaki son resmi maç, 2014 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde oynandı. İspanya'nın Barselona kentinde yapılan karşılaşmayı Litvanya 73-61 kazandı. A Milli Takım, bu akşam oynanacak mücadeleyle birlikte Litvanya ile 12 yıl sonra resmi bir maçta yeniden karşılaşacak.

TÜRKİYE BASKETBOL MİLLİ TAKIM KADROSU

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda Darius Karutasu, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Adem Bona, Ömer Faruk Yurtseven ve Ömer Kutluay yer alıyor. Milli takım, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nun ilk penceresinde oynayacağı karşılaşmalar öncesindeki hazırlıklarına 16 Ağustos'ta başladı. Kadro, hazırlık programı kapsamında daha sonra Almanya'ya geçti.

Ay-yıldızlılar, 18 Ağustos'ta Almanya'ya giderken 21-22 Ağustos tarihlerinde Hamburg'da düzenlenen Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'ya katıldı. Türkiye, turnuvadaki ilk karşılaşmasında Hırvatistan'a 95-94 mağlup oldu. İkinci maçında Çekya ile karşılaşan milli takım, parkeden 99-84'lük galibiyetle ayrıldı ve organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. Almanya'daki hazırlık maçlarının ardından FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ikinci tur programına geçen millilerin J Grubu'ndaki ilk rakibi Litvanya oldu.