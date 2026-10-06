Haberler

Almanya Başbakanı Merz, Moskova'nın propagandayla kendilerini test ettiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya Başbakanı Merz, Moskova'nın propagandayla kendilerini test ettiğini söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Moskova'nın kendilerini hibrit saldırılarla ve Almanya'da ve Avrupa'da yaydığı propagandayla test ettiğini bildirdi. Berlin'de Litvanya Başbakanı ile görüşen Merz, Ukrayna'ya desteğin Moskova'nın müzakere masasına oturması için olduğunu söyledi.

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, Moskova'nın sadece hibrit saldırılarla değil, Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaydığı propaganda yoluyla da kendilerini test ettiğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merz, Rusya ile ilgili açıklamada bulundu. Merz, Rusya'nın saldırılarının uzun zamandan itibaren sadece Ukrayna ile sınırlı kalmadığını, kendilerinin de her gün bu saldırıların hedefi ve mağduru olduğunu söyleyerek, "Rusya, son aylarda yayılmacılık ve revizyonizm politikasını sadece başlatmakla kalmadı, bunu yoğunlaştırdı. Moskova bizi test ediyor. Yalnızca bu tür hibrit saldırılarla değil, aynı zamanda Almanya'da ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaydığı propaganda yoluyla da" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Ukrayna'ya olan desteğine de değinen Merz, "Almanya'da ve tüm Avrupa'da kalıcı olarak özgürlük ve barış düzeninin sağlanması için Ukrayna'ya destek veriyoruz. Ne bizi korkutmalarına ne de bölmelerine izin vereceğiz Hedefimiz güvenli bir Avrupa'da egemen bir Ukrayna'dır. Ukrayna'ya verilen destek, savaşı uzatmak için değil, Moskova'nın müzakere masasına oturması için yapılıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 162 sitede yayınlandı.
Montella'dan maç sonunda yine çok konuşulacak sözler

Montella'dan yine çok konuşulacak sözler
Kocaeli'de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk

Kamerayı açıp iğrenç anı kaydetti: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk
Icardi için çarpıcı iddia: Yeniden dönmek istiyor! Galatasaray'dan jet hızında açıklama

Galatasaray'a mı dönüyor? Dursun Özbek'ten açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı

Yine hüsran! A Milli Takımımız, dördüncü maçını da kaybetti
Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi

Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Ünlü teknik adam istifa etti
Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası

Suçlamalar vahim! Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası
Bingöl için peş peşe uyarı! Sel, dolu ve yıldırım riski var

Şehirde alarm verildi! Tam 10 saat sürecek
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi

Canlı yayında adını verdiği ismin hayatı zehir oldu

TFF'den 7 kulübe puan silme cezası

TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
18 yaşındaki Gökçe'nin boğazını kesen katilin takipçi sayısı 1 günde 15 kat arttı

Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme