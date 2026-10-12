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Fenerbahçe, yarın EuroLeague'de Zalgiris'i sahasında konuk edecek

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Fenerbahçe, EuroLeague'in 5. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak; Fenerbahçe ligde ilk 3 maçını kazandıktan sonra son deplasmanında Panathinaikos AKTOR'a 92-74 yenilmişti.

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 5. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımı ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Ligdeki ilk 3 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, son olarak deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibine 92-74 mağlup oldu.

Zalgiris, ligin geride kalan bölümünde ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA
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