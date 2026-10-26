Litvanya AB dönem başkanlığı gündemine saat değişikliğinin sona ermesini ekledi

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Litvanya'nın, gelecek yılın ilk yarısında yürüteceği Avrupa Birliği (AB) Konseyi dönem başkanlığı gündemine mevsimsel saat değişikliklerinin sona erdirilmesi konusunu dahil ettiği belirtildi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Lukas Paskevicius, Şubat 2027'de AB ulaştırma bakanlarının gayriresmi toplantısında mevsimsel saat değişikliklerinin sona erdirilmesi konusunun ele alınacağını ve haziran ayının sonunda bu konuda oylama yapılmasının beklendiğini söyledi.

Paskevicius, mevsimsel saat değişikliklerinin sona erdirilmesi konusunun Litvanya Parlamentosu'nun nihai onayına bağlı olarak, dönem başkanlığı için önerilen gündeme dahil edildiğini belirtti.

Bazı üye ülkelerin konuyu gündeme almak istemediğini duyduklarını aktaran Paskevicius, şu anda meselenin Litvanya'nın AB dönem başkanlığı gündemine dahil edilmesini engelleyecek bir muhalefet bulunmadığını ve bunun önemli bir ilerleme olduğunu ifade etti.

Paskevicius, Fransa, İspanya, Almanya ve İskandinav ülkelerinin yanı sıra Avrupa Parlamentosu üyeleriyle de konu hakkında görüştüklerini kaydetti.

AB üyesi ülkelerin, kalıcı olarak hangi saat düzenini benimseyecekleri konusunda farklı görüşlere sahip olmaları nedeniyle, henüz ortak bir tutum belirleyemediğine dikkati çeken Paskevicius, Güney Avrupa ülkelerinin daha uzun ve aydınlık akşamlar sağlayacağı gerekçesiyle kalıcı yaz saatini tercih ettiğini aktardı.

Paskevicius, özellikle Finlandiya başta olmak üzere Kuzey Avrupa ülkelerinde kış aylarında doğal ışığın sınırlı olması nedeniyle kalıcı yaz saatinin sabahları daha da karanlık hale getirebileceğini ifade etti.

Yaz saati ya da kış saatinden hangisinin seçileceğinden bağımsız olarak hedeflerinin mevsimsel saat değişikliklerini tamamen sona erdirmek olduğunu belirten Paskevicius, anketlerin Litvanya'da yaşayanların çoğunun yaz saatinde kalmayı tercih ettiğini gösterdiğini söyledi.

Paskevicius, Litvanya'nın dönem başkanlığı sırasında anlaşmaya varılamaması halinde konuyu 2027'nin ikinci yarısında AB Konseyi dönem başkanlığını devralacak Yunanistan ile koordinasyon içinde ele alacaklarını bildirdi.

Litvanya, 1 Ocak-30 Haziran 2027 tarihlerinde AB Konseyi dönem başkanlığını yürütecek.

Kaynak: AA