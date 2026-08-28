Asırlık Gece bu akşam var mı, neden yok? Asırlık Gece yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

TRT 1’de cuma akşamlarının yayın programı, Türkiye- Litvanya basketbol karşılaşması nedeniyle değişti. Saat 21.00’de başlayacak milli maç öncesinde Maç Özel Basketbol yayını ekrana gelirken, akşam kuşağında yer alan Asırlık Gece’nin yayın saati de merak konusu oldu. Asırlık Gece neden yok? Detaylar...

ASIRLIK GECE NEDEN YOK, BU AKŞAM VAR MI?

Asırlık Gece bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak ancak programın ekrana geliş saati değişecek. Normalde saat 20.00’de yayınlanan Asırlık Gece, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Litvanya ile oynayacağı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu karşılaşması nedeniyle daha ileri bir saate alındı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak Türkiye-Litvanya karşılaşması saat 21.00’de başlayacak ve mücadele TRT 1 ile S Sport’tan naklen yayınlanacak. TRT 1’de maç öncesinde ise saat 20.00’de Maç Özel Basketbol programı ekrana gelecek.

TRT 1’in 28 Ağustos yayın akışına göre Asırlık Gece, basketbol karşılaşmasının ardından saat 22.45’te izleyiciyle buluşacak. Program bu akşam özetsiz bölümüyle ekrana gelecek. Kanalın akşam yayın akışında saat 19.55’te İddiaların Aksine, saat 20.00’de Maç Özel Basketbol, saat 21.00’de Türkiye-Litvanya FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı ve saat 22.45’te Asırlık Gece yer alıyor. Asırlık Gece’nin ardından ise saat 01.00’de Turna Misali adlı Türk sineması filmi yayınlanacak.

ASIRLIK GECE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Asırlık Gece’nin bu akşamki yayını, TRT 1’in açıkladığı 28 Ağustos yayın akışına göre saat 22.45’te başlayacak. Programın normal yayın saati 20.00 olmasına rağmen, milli basketbol maçının canlı yayınlanması nedeniyle akşam kuşağındaki saatlerde değişiklik yapıldı. Saat 20.00’de Maç Özel Basketbol yayını başlayacak, ardından saat 21.00’de A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Litvanya arasındaki FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu karşılaşması canlı olarak ekrana gelecek.