Haberler

Milliler Litvanya'yı Farklı Geçti: 94-66

Milliler Litvanya'yı Farklı Geçti: 94-66
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu ilk maçında Litvanya'yı 94-66 yenerek ikinci tura galibiyetle başladı. Karşılaşmada kaptan Cedi Osman, 200. milli maçına özel bir törenle kutlandı. Milliler, gruptaki ikinci maçında 31 Ağustos'ta İzlanda ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur J Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya'yı 94-66 mağlup ederek ikinci tura galibiyetle başladı.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur J Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, evinde Litvanya'yı konuk etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekilleri Harun Erdenay ve Mehmet Fatih Öztürk, FIBA Avrupa ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Yöneticileri takip etti.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Şehmus Hazer, Malachi Flynn, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Adem Bona beşiyle başladı. Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, ilk çeyreği 27-13 önde tamamladı. Soyunma odasına 55-34'lük üstünlükle giden milliler, üçüncü periyotta da farkı açarak skoru 75-47'ye getirdi. Son çeyrekte de kontrolü elinde tutan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Litvanya'yı 94-66 mağlup ederek mücadeleden farklı bir galibiyetle ayrıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, J Grubu'ndaki ikinci maçında 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.30'da Reykjavik'teki Laugardalshöll Spor Salonu'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

CEDİ OSMAN'IN 200'ÜNCÜ MİLLİ MAÇINA ÖZEL KUTLAMA

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Cedi Osman için milli takım formasıyla 200 resmi karşılaşmaya çıkması dolayısıyla özel bir tören gerçekleştirildi. Litvanya maçı öncesinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törende, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, Türk basketboluna verdiği katkılardan ötürü Cedi Osman'a üzerinde "200" numarasının yer aldığı özel milli takım formasını takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak

İdris Naim Şahin için hesap zamanı
Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştirecek bulgu

Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştirecek bulgu
Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz

Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu il
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor

Geceye damga vuran görüntü! Onu almaya gitti

Robotlar yeşil sahaya indi! Kıran kırana maç yaptı

En sonunda bunu da yaptılar! Görüntüyü izlemeniz lazım
18 yıllık Dede Baltacı cinayetinde kritik gelişme! Eski dosyadan 4 tutuklama çıktı

18 yıl sonra düğüm çözüldü! Karanlık cinayet aydınlatıldı
Trump duyurdu! ABD ile Venezuela arasında tarihi petrol anlaşması

Trump duyurdu! 2 ülke arasında tarihin en büyük petrol anlaşması
Nijer'in başkentinde silah ve patlama sesleri! Askeri araçlar sokaklara indi

Tanklar sokaklara indi! Ülkenin başkenti karıştı
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Esas amacımız Fenerbahçe'yi yenmek

Maça saatler kala yine Fener taraftarının sinir uçlarıyla oynadı