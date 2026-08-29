Milliler Litvanya'yı Farklı Geçti: 94-66

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur J Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya'yı 94-66 mağlup ederek ikinci tura galibiyetle başladı.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur J Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, evinde Litvanya'yı konuk etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekilleri Harun Erdenay ve Mehmet Fatih Öztürk, FIBA Avrupa ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Yöneticileri takip etti.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Şehmus Hazer, Malachi Flynn, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Adem Bona beşiyle başladı. Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, ilk çeyreği 27-13 önde tamamladı. Soyunma odasına 55-34'lük üstünlükle giden milliler, üçüncü periyotta da farkı açarak skoru 75-47'ye getirdi. Son çeyrekte de kontrolü elinde tutan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Litvanya'yı 94-66 mağlup ederek mücadeleden farklı bir galibiyetle ayrıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, J Grubu'ndaki ikinci maçında 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.30'da Reykjavik'teki Laugardalshöll Spor Salonu'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

CEDİ OSMAN'IN 200'ÜNCÜ MİLLİ MAÇINA ÖZEL KUTLAMA

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Cedi Osman için milli takım formasıyla 200 resmi karşılaşmaya çıkması dolayısıyla özel bir tören gerçekleştirildi. Litvanya maçı öncesinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törende, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, Türk basketboluna verdiği katkılardan ötürü Cedi Osman'a üzerinde "200" numarasının yer aldığı özel milli takım formasını takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı