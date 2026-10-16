Zalgiris Kaunas Anadolu Efes maçı hangi kanalda, Zalgiris Kaunas Anadolu Efes nereden CANLI izlenir?

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Zalgiris Kaunas Anadolu Efes nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Karşılaşma, EuroLeague'in Türkiye'deki yayıncısı S Sport'un S Sport 2 kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak. Aynı saatte oynanacak Beşiktaş - Bayern Münih maçı S Sport'tan verileceği için, lacivert-beyazlıların mücadelesi S Sport 2 ekranlarında olacak. Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı şifresiz mi? Tüm detaylar haberimizde…

ZALGİRİS KAUNAS ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes basketbol maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. EuroLeague'in Türkiye yayın haklarına sahip olan S Sport, karşılaşmayı hem televizyonda hem de dijital platformunda basketbolseverlerle buluşturacak.

ZALGİRİS KAUNAS ANADOLU EFES NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı televizyondan takip etmek isteyenler, S Sport 2 kanalına Turkcell TV+ platformunda 78. kanal üzerinden ulaşabiliyor. İnternetten izlemek isteyenler ise S Sport Plus dijital platformunu kullanabilecek. S Sport Plus'a internet tarayıcısı, mobil uygulama ve akıllı TV uygulamaları üzerinden erişilebiliyor. Kanal numaraları platformlara göre değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

ZALGİRİS KAUNAS ANADOLU EFES MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes karşılaşması şifresiz kanallarda yayınlanmayacak. Maçı izleyebilmek için S Sport kanallarının yer aldığı bir platform paketine ya da S Sport Plus aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Basketbolseverlerin, resmi yayın kaynakları dışındaki yasa dışı yayınlardan uzak durması öneriliyor.

ZALGİRİS KAUNAS ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague'de oynanacak Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı, 16 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Anadolu Efes, zorlu Litvanya deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

ZALGİRİS KAUNAS ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Litvanya'nın Kaunas kentindeki Coca-Cola Arena'da oynanacak. Zalgiris Kaunas'ın tutkulu taraftar kitlesiyle tanınan salonu, EuroLeague'in en zorlu deplasmanlarından biri olarak biliniyor.

ZALGİRİS KAUNAS KİMDİR?

Zalgiris Kaunas, Litvanya'nın en başarılı ve köklü basketbol kulüplerinden biri. 1999 yılında EuroLeague şampiyonluğu kazanan Litvanya ekibi, Avrupa basketbolunun geleneksel güçleri arasında yer alıyor. Kulüp, iç sahada oynadığı maçlarda yoğun taraftar desteğiyle rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

EUROLEAGUE'DE TÜRK TAKIMLARI SAHADA

EuroLeague'de bu akşam Türk takımları için yoğun bir gece yaşanacak. Anadolu Efes Kaunas'ta Zalgiris'e konuk olurken, Beşiktaş da aynı saatte, 20.00'de BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde Bayern Münih'i ağırlayacak. Beşiktaş - Bayern Münih maçı S Sport ve S Sport Plus'tan yayınlanacak.