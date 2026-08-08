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ABD istihbaratından kritik uyarı: Rusya NATO topraklarına saldırabilir

ABD istihbaratından kritik uyarı: Rusya NATO topraklarına saldırabilir
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ABD istihbaratı, Rusya’nın Avrupa’daki NATO topraklarına yönelik sınırlı bir saldırı düzenleyebileceği veya silahlı gruplar üzerinden operasyon gerçekleştirebileceği değerlendirmesinde bulundu. Olası saldırı için 2026 sonbaharı ile 2029 arasındaki döneme işaret edilirken, Polonya ile Estonya, Letonya ve Litvanya muhtemel hedefler arasında gösterildi.

  • ABD istihbaratı, Rusya'nın Avrupa'daki NATO topraklarına olası bir askeri hamle yapabileceği değerlendirmesinde bulundu ve olası hamle için zaman aralığını 2026 sonbaharı ile 2029 olarak öngörüyor.
  • CNN'e göre ABD istihbaratı, Rusya'nın NATO ile doğrudan karşı karşıya gelme riskini almayacağı görüşünü bu yıl değiştirdi.
  • NATO üyeleri, Moskova'nın ittifakın savunma kapasitesini test etmek ve birlikteliğini zayıflatmak amacıyla yoklama saldırıları gerçekleştirdiğine inanıyor; temmuz ayında savaş uçakları bir yıl önceki aynı aya göre yüzde 250'den fazla daha fazla havalandı.

ABD istihbaratının, Rusya'nın Avrupa'daki NATO topraklarına yönelik olası bir askeri hamle gerçekleştirebileceği değerlendirmesinde bulunduğu öne sürüldü.

CNN'de yer alan habere göre ABD istihbaratı daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaş devam ederken NATO ile doğrudan karşı karşıya gelme riskini almayacağı görüşündeydi. Ancak bu istihbarat değerlendirmesinin bu yıl değiştiği belirtildi.

NATO üyelerinin, Moskova'nın ittifakın savunma kapasitesini test etmek ve birlikteliğini zayıflatmak amacıyla halihazırda çeşitli yoklama saldırıları gerçekleştirdiğine inandığı aktarıldı.

SAVAŞ UÇAKLARININ DEVRİYE FAALİYETLERİ ARTTI

Son haftalarda Batılı savaş uçaklarının üç kez insansız hava araçlarını düşürmek amacıyla havalandığı, Ukrayna'nın da yakın zamanda Romanya hava sahasına giren bir İHA'yı engellediği belirtildi.

Haberde Rusya'nın Batı'nın savunma kapasitesini yoklamaya devam ettiği ve temmuz ayında savaş uçaklarının bir yıl önceki aynı aya göre yüzde 250'den fazla daha fazla havalandığı iddia edildi.

ABD istihbarat değerlendirmelerine göre Rusya'nın olası bir hamlesi için zaman aralığı 2026 sonbaharı ile 2029 olarak gösteriliyor.

NATO: "HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLANIYORUZ"

NATO Sözcüsü Albay Martin O'Donnell, ittifakın farklı senaryolar üzerinde durduğunu belirterek, "Her zaman her türlü senaryoyu düşünüyor ve bunlara hazırlanıyoruz" dedi.

O'Donnell, NATO'nun gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerektiğinde caydırıcılık ve savunma kapasitesini kullanmaya hazır olduğunu ifade etti.

Olası tehdit senaryolarının bir NATO ülkesine yönelik siber saldırıdan, işgal amacı taşıyan işaretsiz silahlı grupların gönderilmesine ve ittifakın doğu kanadına yönelik sınırlı bir saldırıya kadar uzandığı belirtildi.

POLONYA VE BALTIK ÜLKELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Haberde, Rusya'nın olası bir hamlesinde Polonya veya Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya'nın hedef olabileceğine yönelik değerlendirmelere yer verildi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da daha önce Rusya kaynaklı olası "kinetik operasyonlar" konusunda ellerinde bilgiler bulunduğunu belirtmiş ve kritik altyapının hedef alınabileceği uyarısında bulunmuştu.

GARRY KASPAROV'DAN NATO SINIRLARI UYARISI

Rus muhalif siyasetçi ve satranç büyükustası Garry Kasparov da Rusya'nın NATO sınırlarını test etme ihtimalinin arttığını savundu.

Polonyalı güvenlik uzmanları ise Rusya ve Belarus'un NATO sınırından sınırlı sayıda asker göndermesinin yanı sıra hava saldırılarıyla enerji altyapısını hedef alabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Söz konusu değerlendirmeler, Rusya-Ukrayna savaşının seyrine ilişkin yeni gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gündeme geldi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Rusya asrın hatasını yapar, Ukrayna ya yetemeyen Putin in sonu olur. Fakat bunu fırsat bilecekler de harekete geçerek 3. Dünya savaşı kaçınılmaz olabilir, umarım tüm dünyada en kısa sürede barış ve huzur hakim olur, yoksa biz insan oğlu ellerimizle dünyamızı yok etmeye çalışıyoruz

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Haber YorumlarıFerdi Kerim:

Ulen haber diye yayınlıyorsunuz işte. Olcek haber yayınlan . Rusya Ukrayna ile baş edemiyor. İşte laf olsun torba dolsun

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