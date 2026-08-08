ABD istihbaratından kritik uyarı: Rusya NATO topraklarına saldırabilir

ABD istihbaratının, Rusya'nın Avrupa'daki NATO topraklarına yönelik olası bir askeri hamle gerçekleştirebileceği değerlendirmesinde bulunduğu öne sürüldü.

CNN'de yer alan habere göre ABD istihbaratı daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaş devam ederken NATO ile doğrudan karşı karşıya gelme riskini almayacağı görüşündeydi. Ancak bu istihbarat değerlendirmesinin bu yıl değiştiği belirtildi.

NATO üyelerinin, Moskova'nın ittifakın savunma kapasitesini test etmek ve birlikteliğini zayıflatmak amacıyla halihazırda çeşitli yoklama saldırıları gerçekleştirdiğine inandığı aktarıldı.

SAVAŞ UÇAKLARININ DEVRİYE FAALİYETLERİ ARTTI

Son haftalarda Batılı savaş uçaklarının üç kez insansız hava araçlarını düşürmek amacıyla havalandığı, Ukrayna'nın da yakın zamanda Romanya hava sahasına giren bir İHA'yı engellediği belirtildi.

Haberde Rusya'nın Batı'nın savunma kapasitesini yoklamaya devam ettiği ve temmuz ayında savaş uçaklarının bir yıl önceki aynı aya göre yüzde 250'den fazla daha fazla havalandığı iddia edildi.

ABD istihbarat değerlendirmelerine göre Rusya'nın olası bir hamlesi için zaman aralığı 2026 sonbaharı ile 2029 olarak gösteriliyor.

NATO: "HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLANIYORUZ"

NATO Sözcüsü Albay Martin O'Donnell, ittifakın farklı senaryolar üzerinde durduğunu belirterek, "Her zaman her türlü senaryoyu düşünüyor ve bunlara hazırlanıyoruz" dedi.

O'Donnell, NATO'nun gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerektiğinde caydırıcılık ve savunma kapasitesini kullanmaya hazır olduğunu ifade etti.

Olası tehdit senaryolarının bir NATO ülkesine yönelik siber saldırıdan, işgal amacı taşıyan işaretsiz silahlı grupların gönderilmesine ve ittifakın doğu kanadına yönelik sınırlı bir saldırıya kadar uzandığı belirtildi.

POLONYA VE BALTIK ÜLKELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Haberde, Rusya'nın olası bir hamlesinde Polonya veya Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya'nın hedef olabileceğine yönelik değerlendirmelere yer verildi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da daha önce Rusya kaynaklı olası "kinetik operasyonlar" konusunda ellerinde bilgiler bulunduğunu belirtmiş ve kritik altyapının hedef alınabileceği uyarısında bulunmuştu.

GARRY KASPAROV'DAN NATO SINIRLARI UYARISI

Rus muhalif siyasetçi ve satranç büyükustası Garry Kasparov da Rusya'nın NATO sınırlarını test etme ihtimalinin arttığını savundu.

Polonyalı güvenlik uzmanları ise Rusya ve Belarus'un NATO sınırından sınırlı sayıda asker göndermesinin yanı sıra hava saldırılarıyla enerji altyapısını hedef alabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Söz konusu değerlendirmeler, Rusya-Ukrayna savaşının seyrine ilişkin yeni gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gündeme geldi.