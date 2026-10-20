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Litvanya Başbakanı görsel teyitsiz İHA düşürmeye NATO ile istişare istedi

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Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius, görsel teyit olmadan da İHA'ların savaş uçaklarınca düşürülebilmesi için NATO ile istişareleri başlatmak istediklerini söyledi. 18 Ekim'de hava sahasını ihlal eden İHA sonrası prosedür gözden geçirilebilecek.

Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius, ülkesinin hava sahasını ihlal eden insansız hava araçlarının (İHA) pilotlar tarafından görsel olarak teşhis edilememesi durumunda da savaş uçakları tarafından düşürülmesine imkan tanıyacak prosedürlerin değiştirilmesi için NATO ile istişarelerde bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Başbakan Sinkevicius, Litvanya hava sahasını 18 Ekim'de ihlal ederek ülke topraklarında düşen İHA ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Savaş uçağı pilotlarının radar üzerinden İHA'ları belirlediğini ancak bulut örtüsü veya kötü hava koşulları nedeniyle bu cisimleri görsel olarak teşhis edemeyebildiğine dikkati çeken Sinkevicius, mevcut kuralların radar tarafından tespit edilse bile bir cisme karşı güç kullanılmadan önce savaş uçağı pilotlarının söz konusu cismi gözle teşhis etmesini gerektirdiğini vurguladı.

Kuralların, ülkelerin olası hava sahası ihlallerine karşılık verirken daha fazla takdir yetkisine sahip olmasını sağlayacak şekilde değiştirilebileceğini dile getiren Sinkevicius, Litvanya'nın görsel teyit olmasa bile radar üzerinden tespit edilen bir cismi düşürme kararı alabilmesine imkan tanınabileceğini ifade etti.

Sinkevicius, "NATO ile istişareleri başlatmamızı talep ettim. Bu muhtemelen bir ay içinde hayata geçirilecek ve böylece söz konusu prosedürü gözden geçirebileceğiz." diye konuştu.

Litvanya hava sahasına 18 Ekim'de Polonya üzerinden tanımlanamayan bir cismin girmesinin ardından NATO savaş uçakları havalanmış, daha sonra ülkenin kuzeyinde Ukrayna'ya ait olduğu değerlendirilen bir İHA düşürülmüştü.

Kaynak: AA
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