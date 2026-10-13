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Türkiye’nin AB yolculuğu Litvanya Parlamentosunda fotoğraf sergisiyle anlatılıyor

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Türkiye’nin AB yolculuğu Litvanya Parlamentosunda fotoğraf sergisiyle anlatılıyor
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Litvanya Parlamentosunda (Seimas) 'Türkiye’nin AB Yolculuğunun Dünü ve Bugünü' adlı fotoğraf sergisi açıldı. Sergide Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi dönüm noktaları fotoğraflarla anlatılırken, Büyükelçi Esra Toplu Litvanya’ya AB üyeliği desteği için teşekkür etti.

Litvanya Parlamentosunda (Seimas) " Türkiye'nin AB Yolculuğunun Dünü ve Bugünü" adlı fotoğraf sergisi, törenle ziyarete açıldı.

Seimas'ta gerçekleştirilen serginin açılış törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ve beraberindeki heyet, Seimas Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Vytautas Grubliauskas, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Esra Toplu, Litvanyalı milletvekilleri, kordiplomatik temsilciler, akademisyenler ve üst düzey bürokratlar katıldı.

Büyükelçi Toplu, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye- Litvanya ilişkilerinin güçlü ve dostane yapısına dikkati çekti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik süreci, Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve Litvanya'nın 2027'deki AB Dönem Başkanlığı'na yönelik beklentileri değerlendiren Toplu, Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği samimi ve istikrarlı destekten dolayı Litvanya'ya teşekkür etti.

Toplu, bu desteğin yaklaşan AB Konseyi Dönem Başkanlığı sürecinde de sürmesinin önemine işaret ederek, Türkiye'nin Avrupa güvenliği açısından önemini vurguladı.

Dostluk Grubu Başkanı Grubliauskas, serginin Türkiye-AB ilişkilerinin hikayesini anlatmanın yanı sıra iki ülke ilişkilerinin tarihine bakmak için iyi bir fırsat olduğunu, nitekim iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını ifade etti.

Türkiye ve Litvanya'nın NATO müttefikleri olarak halihazırda ortak güvenlik ve jeopolitik zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Grubliauskas, Litvanya'nın AB Dönem Başkanlığı sürecinde de Türkiye ile yakın diyaloğun önem kazanacağını söyledi.

Fotoğraflarla Türkiye-AB ilişkileri

Açılışı yapılan sergide, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecindeki tarihi dönüm noktaları ve Türkiye-AB ilişkilerinin gelişimi fotoğraflarla anlatılıyor.

Davetlilerin ilgiyle karşıladığı sergide, Litvanya'nın ilk AB Dönem Başkanlığı sırasında Türkiye için yeni bir fasılın açıldığı hatırlatılıyor.

Serginin son bölümünde, Türkiye-Litvanya diplomatik ilişkilerinin yeniden tesisinin 35. yılı ile 1930'da imzalanan Dostluk Anlaşması da yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı desteğiyle, AB İletişim Stratejisi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Vilnius Büyükelçiliği tarafından hazırlanan "Türkiye'nin AB Yolculuğunun Dünü ve Bugünü" başlıklı fotoğraf sergisi, bir hafta boyunca Seimas'ta ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA
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