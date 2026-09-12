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Litvanya'da cami önünde cuma namazı sırasında "domuz başı" provokasyonu

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Litvanya'nın Kaunas kentindeki Kaunas Camisi önünde toplanan bir grup motosikletli, cuma namazı sırasında domuz başı göstererek provokasyonda bulundu.

Litvanya'nın Kaunas kentindeki Kaunas Camisi önünde toplanan bir grup motosikletli, cuma namazı sırasında domuz başı göstererek provokasyonda bulundu.

Litvanya basınındaki haberlere göre, Kaunas Camisi'nde dün cuma namazı kılanlar, "Litvanya" sloganları atan ve gürültü çıkaran yaklaşık 100 motosikletli tarafından rahatsız edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, namaz sırasında domuz başı gösterilerek provokasyonda bulunulduğu görüldü.

Kas vyksta Kaune yerel haber sitesine konuşan bir kadın, insanların camiye ibadet etmek için geldiğini belirterek, durumun "şok edici" olduğunu söyledi.

Cami önünde takviye polis ekipleri görev yaparken, gruplar arasında herhangi bir olay kaydedilmedi.

Kaunas Bölge Polisi Sözcüsü Odeta Vaitkeviciene, BNS haber ajansına yaptığı açıklamada, toplantıların ve diğer etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin kuralların ihlal edilmesi nedeniyle idari işlem başlatıldığını bildirdi. Bu ihlal nedeniyle 30 ila 150 avro arasında idari para cezası verilebiliyor.

Motosikletli grup, eylemi neden gerçekleştirdiklerine ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynak: AA
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