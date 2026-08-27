12 Dev Adam Litvanya'ya Karşı 2. Turda İlk Sınavını Veriyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya'yı İstanbul'da konuk edecek. Ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak 2. tur mücadelesine avantajlı başlamayı hedefliyor.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, yarın saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde 2. turdaki ilk sınavı olacak.

İlk turda 6'da 6

A Milli Takım, elemelerin ilk turunda sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. C Grubu'nda İsviçre, İtalya ve İzlanda ile mücadele eden milliler, oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanarak grubunu namağlup lider tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçında İstanbul'da İsviçre'yi 95-72 mağlup etti.

Litvanya ile 13. randevu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Litvanya ile resmi müsabakalarda 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 12 resmi maçta Litvanya 9, Türkiye ise 3 galibiyet elde etti. Milliler, rakibi karşısındaki son resmi galibiyetini 2009 Avrupa Şampiyonası'nda 84-76'lık skorla alırken, Litvanya ile son resmi karşılaşma 2014 FIBA Dünya Kupası'nda oynandı ve bu mücadeleyi Litvanya 73-61 kazandı.

2. tur mücadelesi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 2. turunda J Grubu'nda mücadele edecek. İlk turda C ve D gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan toplam 6 takımın yer aldığı grupta Türkiye; Litvanya, İzlanda, İtalya, Sırbistan ve Bosna Hersek ile Dünya Kupası vizesi için mücadele edecek. İlk turdaki galibiyet ve mağlubiyetlerin taşındığı ikinci turda milliler, Litvanya, İzlanda ve İtalya ile toplam 6 karşılaşma oynayacak. Türkiye, 2. tura lider başlarken, 24 Ağustos-1 Eylül, 23 Kasım-1 Aralık ve 22 Şubat-2 Mart 2027 tarihlerinde oynanacak müsabakaların ardından grubu ilk 3 sırada tamamlayan ekipler Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Milliler, 2. turdaki ilk maçında Litvanya'yı İstanbul'da konuk ettikten sonra 31 Ağustos Pazartesi günü İzlanda deplasmanına çıkacak. Reykjavik'teki Laugardalshöll Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Almanya'da son prova

Milliler, Litvanya maçı öncesindeki hazırlık sürecinde Almanya'da Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da mücadele etti. 21 Ağustos'ta Hırvatistan'a 95-94 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki son maçında Çekya'yı 99-84 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Hedef Dünya Kupası

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası, 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye, 2. turda oynayacağı karşılaşmaların ardından Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmeye çalışacak. İlk turu namağlup tamamlayarak önemli bir avantaj elde eden 12 Dev Adam, İstanbul'da başlayacak 2. tur serüveninde de aynı istikrarı sürdürmek istiyor.

Aday kadro

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde Litvanya ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda 17 oyuncu bulunuyor. Kadroda Darius Karutasu, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Adem Bona, Ömer Faruk Yurtseven ve Ömer Kutluay yer alıyor.

Ağustos penceresinin aday kadrosunda Alperen Şengün ve Tarık Biberovic bulunmuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı