Litvanya Meclisi kitle imha silahları yasağını kaldırmaya 106 oyla ilk onay verdi

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Litvanya Parlamentosu, eylül ayında görüşme aşamasını geçerek kabul sürecini başlattığı, ülkede kitle imha silahlarının bulundurulmasını yasaklayan anayasal hükmün kaldırılmasına ilişkin değişiklik teklifine ilk onayı verdi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Litvanya topraklarında kitle imha silahlarının bulundurulmasını yasaklayan anayasa hükmünün kaldırılmasını öngören değişiklik bugün parlamentoda görüşüldü.

Parlamento Başkanı Juozas Olekas, oylama öncesinde yaptığı açıklamada, yasağın kaldırılmasının Litvanya'nın dayanıklılığını ve caydırıcılık kapasitesini güçlendireceğini söyledi.

Olekas, yasağın kaldırılmasıyla Litvanya'nın kitle imha silahlarının konuşlandırılmasına ilişkin anayasal kısıtlamasının diğer AB ve NATO ülkelerindeki hukuki durumla aynı hale geleceğini vurguladı.

Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas da caydırıcılığın önemine dikkati çekerek, siyasetçilerin ülkenin güvenliğini sağlamak için mevcut tüm araçları kullanması gerektiğini ifade etti.

Litvanya'nın stratejik silahlara sahip ülkelerle çevrili olduğunu belirten Kaunas, Rusya'nın en batısında yer alan Kaliningrad eksklavı ile Belarus'a işaret etti.

Önerilen anayasa değişikliğini Moskova'nın eylemlerine verilen bir yanıt olarak nitelendiren Kaunas, "Rusya, Ukrayna'da savaşı başlatmasaydı bugün yaptığımız tartışmaları muhtemelen yapmıyor olurduk." dedi.

Yapılan oylamada milletvekilleri değişikliğe 106 oyla destek verirken, 18 milletvekili karşı oy kullandı, 6 milletvekili ise çekimser kaldı.

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi için parlamentoda bir oylama daha yapılması gerekiyor. Parlamento Başkanı Olekas, kitle imha silahlarının Litvanya'da bulundurulmasını yasaklayan anayasa hükmünün kaldırılmasıyla ilgili nihai oylamanın 12 Ocak 2027'de yapılmasının planlandığını açıkladı.

Parlamento, 22 Eylül'de değişiklik teklifini görüşürken 99 milletvekili destek, 13 milletvekili karşı oy kullanmış, 5 milletvekili ise çekimser kalmıştı.

Anayasanın 137. maddesinde şu anda Litvanya topraklarında kitle imha silahları ve yabancı devletlerin askeri üslerinin bulunamayacağı belirtiliyor. Parlamentoda görüşülen değişiklikle bu hükmün kaldırılması öngörülüyor.

Litvanya'daki tartışmalar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa için yeni bir nükleer caydırıcılık sistemi kurulması yönündeki önerisi ile ABD'nin bazı ilave NATO ülkelerine nükleer silah konuşlandırma seçeneğini değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından yoğunlaştı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ülkede kitle imha silahlarının bulundurulmasını yasaklayan anayasa maddesinin kaldırılması konusunda parlamentodaki siyasi grup liderlerinin büyük bölümünün mutabık olduğunu bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Litvanya'da nükleer silah konuşlandırılması durumunda bu ülke topraklarının Rus nükleer silahlarının hedefi olacağını belirterek, "Bu, durumu ciddi şekilde gerginleştirecek." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA