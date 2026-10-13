Fenerbahçe Zalgiris maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Tarfin Zalgiris Kaunas basket maçı nereden CANLI izlenir?

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague’de Zalgiris Kaunas’ı karşısına alıyor. Avrupa’nın en üst düzey basketbol organizasyonunda zorlu rakibiyle kozlarını paylaşacak sarı-lacivertliler, kritik bir galibiyet peşinde. Fenerbahçe Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Tarfin Zalgiris Kaunas maçı şifresiz mi yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

FENERBAHÇE TARFİN ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'de Fenerbahçe Tarfin, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

FENERBAHÇE TARFİN ZALGİRİS KAUNAS MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin-Zalgiris Kaunas karşılaşması Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı basketbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

FENERBAHÇE ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin ile Zalgiris Kaunas arasındaki EuroLeague mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli yayınlanacağı için maçı izlemek isteyenlerin ilgili platformlara abone olması gerekiyor.

FENERBAHÇE TARFİN ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

S Sport üzerinden izlemek isteyen basketbolseverler, karşılaşmayı Turkcell TV+'ta 77. kanaldan takip edebilecek. S Sport yayınlarına ayrıca Disney Plus'ın web platformu üzerinden de ulaşılabiliyor.

S Sport Plus ise yalnızca internet üzerinden yayın yapıyor. Kanalın Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle maçı S Sport Plus'tan izlemek isteyenlerin dijital platform üzerinden yayına erişmesi gerekiyor. Kanal numaraları ve yayın bağlantıları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

FENERBAHÇE TARFİN ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Tarfin'in ev sahipliği yapacağı karşılaşma, İstanbul'daki Ülker Sports Arena'da oynanacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Zalgiris Kaunas karşısında galibiyet hedefliyor.