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Rusya, Baltık'ta NATO güçlerini artırmanın gerginliği tırmandıracağını bildirdi

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Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Litvanya'nın ABD üssü açıklamasına değinerek ABD dahil ilave NATO güçlerinin Baltık'taki varlığının artırılmasının gerginliği tırmandıracağını söyledi. Zaharova, Moskova'nın Hürmüz Boğazı'nda uzlaşma için yardıma hazır olduğunu da belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği basın toplantısında ABD birlikleri de dahil olmak üzere ilave NATO kuvvetlerinin Baltık ülkelerindeki varlığının attırılmasını ve askeri altyapının oluşturulmasını gerginliği tırmandıracak bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Mariya Zaharova, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zaharova, basın toplantısında Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius'un ABD'nin kabul etmesi durumunda ülkede kalıcı bir ABD askeri üssü kurulmasına yönelik finansmanı sağlamaya hazır olduklarına dair açıklamasına değindi. Zaharova, "ABD birlikleri de dahil olmak üzere ilave NATO kuvvetlerinin Baltık ülkelerindeki varlığının attırılmasını ve askeri altyapının oluşturulmasını gerginliği tırmandıracak bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

"Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşma için yardıma hazırız"

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Zaharova, "Orta Doğu'da durumu normalleştirmek ve Hürmüz Boğazı üzerinden tam kapsamlı deniz taşımacılığını yeniden sağlamak için acil çaba gösterilmesi önemlidir" dedi. Moskova yönetiminin Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşma için yardıma hazır olduğunu kaydeden Rus sözcü, "Bölgedeki tüm devletlerle istisnasız bir şekilde güvene dayalı ilişkilere sahip olmamız, elimizdeki önemli bir avantaj" ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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