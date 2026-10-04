Azerbaycan Litvanya maçı hangi kanalda, Azerbaycan Litvanya nereden CANLI izlenir?

Azerbaycan Milli Takımı, Litvanya'yı konuk edeceği kritik maçta sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Puan tablosundaki konumunu güçlendirmek isteyen iki ekibin karşı karşıya geleceği mücadele, futbol tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor. Maçı ekran başından takip etmek isteyenler ise "Azerbaycan Litvanya canlı izle" ve "Azerbaycan Litvanya maçı yayın bilgileri" aramalarıyla karşılaşmanın şifresiz ya da dijital platformlarda yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Azerbaycan - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

AZERBAYCAN - LİTVANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Azerbaycan ile Litvanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden takip edilebilecek.

AZERBAYCAN - LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 4 Ekim 2026 Pazar günü, yani bugün oynanacak. Maçın başlama saati Türkiye saatiyle 16.00 olarak belirlendi. Resmi makamların program üzerinde değişiklik yapma ihtimaline karşı izleyicilerin maç saatine yakın güncel duyuruları takip etmesi öneriliyor.

AZERBAYCAN - LİTVANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadeleye Azerbaycan'ın Gence (Ganja) şehrindeki Ganja City Stadyumu ev sahipliği yapacak. Azerbaycan, iç saha avantajını kullanarak taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

S SPORT PLUS ÜZERİNDEN NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet tabanlı bir yayın platformu olarak hizmet veriyor. Bu karşılaşma için Digiturk, D-Smart veya Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Maçı izlemek isteyenlerin S Sport Plus'ın internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden üyelik bilgileriyle giriş yapması gerekiyor. Yayın bağlantısında değişiklik olabileceğinden, olası aksaklıklarda resmi yayıncıyla iletişime geçilebilir.