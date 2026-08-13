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Beşiktaş, Hradec Kralove'yi 1-0 Yenerek Play-off Turuna Yükseldi

Beşiktaş, Hradec Kralove'yi 1-0 Yenerek Play-off Turuna Yükseldi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi sahasında 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, toplamda 2-0'lık skorla rakibini eleyerek play-off turuna yükseldi. Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi Litvanya ekibi Kauno Zalgiris oldu. Karşılaşmanın tek golünü 40. dakikada Vaclav Cerny kaydetti.

(İSTANBUL) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Siyah-beyazlıların play-off turundaki rakibi Litvanya ekibi Kauno Zalgiris oldu.

Beşiktaş, sahasında oynanan karşılaşmayı Vaclav Cerny'nin 40. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

İlk karşılaşmadan da 1-0 galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, rakibini toplamda 2-0'lık skorla eleyerek adını play-off turuna yazdırdı.

Beşiktaş, play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA
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