Vlahovic Zalgiris maçında oynayacak mı? Beşiktaş Zalgiris maç kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci ve üçüncü eleme turlarını geçen Beşiktaş, play-off turunun ilk maçında Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, rövanş öncesinde avantajlı bir skor almak için Tüpraş Stadı'nda sahaya çıkacak. Vlahovic Zalgiris maçında oynayacak mı? İşte Beşiktaş - Zalgiris maç kadrosu...

BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGİRİS MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan ve Milot Rashica yer aldı. Kadroda ayrıca Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy da bulunuyor. Yeni transfer Vlahovic'in UEFA'ya bildirilen listeye dahil edilmesi, Kauno Zalgiris karşılaşması öncesinde Sırp futbolcunun maç kadrosundaki durumunu da gündeme getirdi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşması Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ile Jonas Weickenmeier üstlenecek. İkinci ve üçüncü eleme turlarını geçerek play-off aşamasına ulaşan siyah-beyazlı ekip, Kauno Zalgiris karşısında rövanş maçı öncesinde avantajlı bir sonuç almak için mücadele edecek.

VLAHOVİC ZALGİRİS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'in Kauno Zalgiris karşılaşmasına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. İtalyan teknik adam, maç öncesinde yaptığı açıklamada Sırp golcünün karşılaşmada yedek olacağını söyledi. Vlahovic'in temposunun yükseldiğini belirten teknik adam, oyuncunun uzun zamandır forma giymediğini de sözlerine ekledi.

İtalyan teknik adam, Vlahovic'in maç içerisinde forma giyme ihtimaline ilişkin de konuştu. "Vlahovic, yarın yedek kulübesinde olacak. Temposu artıyor, uzun zamandır oynamıyor. Umarım yarın süre alır." sözlerini kullanan teknik adam, Sırp golcünün karşılaşmanın ilerleyen bölümünde görev alabileceğini belirtti. UEFA'ya bildirilen kadroda bulunan Vlahovic'in mücadeleye yedek başlaması ve maçın gidişatına göre süre alması bekleniyor.