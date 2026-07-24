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Tulya Kesebir ve Tuana Özgür'den Altın Madalya

Tulya Kesebir ve Tuana Özgür'den Altın Madalya
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Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen 2026 UIPM U17 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular Tulya Kesebir ve Tuana Özgür, Kadınlar Bayrak Yarışı kategorisinde altın madalya kazandı. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

LİTVANYA'nın Kaunas kentinde düzenlenen 2026 UIPM Pentatlon U17 Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular Tulya Kesebir ve Tuana Özgür, Kadınlar Bayrak Yarışı kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

2026 UIPM U17 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası, Litvanya'nın Kaunas kentinde devam ediyor. Kadınlar Bayrak Yarışı kategorisinde, milli sporcular Tulya Kesebir ve Tuana Özgür, altın madalya kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, milli sporcuları sanal medya hesabından yapılan paylaşımla tebrik etti. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Milli sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, bu önemli başarıda emeği bulunan antrenörlerimizi ve teknik ekibimizi kutluyoruz. Tebrikler Tulya Kesebir ve Tuana Özgür! Gurur duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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