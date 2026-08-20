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Nübel'e gol atmak imkansız! Beşiktaş'ın gol yememe serisi devam ediyor

Nübel'e gol atmak imkansız! Beşiktaş'ın gol yememe serisi devam ediyor
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0'lık skorla geçen Beşiktaş, bu sezon oynadığı altıncı resmi müsabakada da kalesini gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı Kauno Zalgiris karşılaşmasından 3-0 galip ayrıldı. 

NUBEL ALTINCI MAÇINDA DA GOL YEMEDİ

Bu sonuçla siyah-beyazlıların savunmadaki başarılı performansı da devam etti. Nübel'i sezon başında kadrosuna katan Kara Kartal, bu sezonki altıncı resmi karşılaşmasından da sahadan gol yemeden ayrıldı.

GOL YEMEDİĞİ MAÇLAR

Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan Midtjylland maçlarını 1-0 ve 2-0'lık skorlarla kazanan siyah-beyazlı ekip, 3. eleme turunda Hradec Kralove'ye karşı da hem iç sahada hem de deplasmanda 1-0 galip geldi. Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında ise evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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