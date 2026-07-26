Türk F-16'ları Baltık semalarında 7/24 alarm görevinde olacak

Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

Ağustos-Kasım döneminde yürütülecek görev kapsamında Türk pilotlar, Baltık hava sahasında 7 gün 24 saat esasıyla alarm-reaksiyon nöbeti tutarak olası hava sahası ihlallerine karşı hazır bekleyecek.

Görev hakkında AA muhabirine bilgi veren Pars Filo Komutanı Hava Pilot Yarbay Özdemir, hava polisliği görevinin, NATO'nun müşterek hava sahasının korunması kapsamında gerçekleştirilen bir barış dönemi hava savunma faaliyeti olduğunu söyledi.

Yarbay Özdemir, Baltık Hava Polisliğinin ise kendi savaş uçağı olmayan Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya'nın hava sahasının korunması maksadıyla yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu görev NATO'nun doğu kanadının savunması kapsamında stratejik olarak çok büyük önem arz etmektedir. Bu görev Türkiye'ye uluslararası alanda caydırıcılık, müttefik kuvvetlerle ortak çalışma ve stratejik güç kazandırma konularında önemli katkılar sağlayacaktır. Baltık Hava Polisliği, Türkiye'nin en köklü ve en büyük vurucu güçlerinden doğunun bekçileri 181'inci Jet Filo Komutanlığı Pars Filo'ya verilmiştir. Bu görevi Estonya Amari Hava Üssü'nde 5 uçak ve 76 personelle icra edeceğiz. Bu görev esnasında sınır ihlalleri ve tanımlanamayan hava araçlarına karşı 7/24 alarm-reaksiyon nöbeti tutacağız ve diğer müttefik ülkelerle ortak görevler icra edeceğiz. Pars Filo yurt dışı ve yurt içi görevlerde kendisini defalarca kanıtlamış bir filodur. Eğitim seviyemiz ve harbe hazırlığımız üst düzeydedir. Bu görevi de layıkıyla icra edeceğimize ve Türk bayrağını Baltık semalarında en iyi şekilde temsil edeceğimize olan inancımız tamdır."

"Bizi gökyüzünde bu seviyede tutan en önemli unsur, aldığımız zorlu, disiplinli ve aralıksız eğitimlerdir"

Göreve büyük bir özveri ve disiplinle hazırlandıklarını belirten Pilot Üsteğmen Özmen ise NATO çatısı altında yürütecekleri Estonya Hava Polisliği görevi ve katıldıkları uluslararası tatbikatların, farklı coğrafyalardan müttefiklerle tek bir vücut olarak hareket edebilme kabiliyetlerine katkı sunduğunu söyledi.

Pilot Üsteğmen Özmen, şöyle devam etti:

"Bizi gökyüzünde bu seviyede tutan en önemli unsur, aldığımız zorlu, disiplinli ve aralıksız eğitimlerdir. Ancak şu asla unutulmamalıdır ki, bir savaş uçağının havalanması tek başına pilotun başarısı değildir. Arkasında gece gündüz çalışan bakım ekibinden kuleye, planlama subayından destek personeline kadar muazzam bir fedakarlık ve takım ruhu var. Bugün bu noktada olmak ve bu şerefli üniformayı taşımak isteyen kardeşlerime söyleyebileceğim en önemli söz, bu yol sarsılmaz bir disiplin, asla bitmeyen bir öğrenme tutkusu ve çelik bir irade ister. Bedeninizi ve zihninizi her zaman yüksek tutun. Bizler aldığımız yüksek standartlardaki eğitimle her zaman vatanımız ve müttefiklerimiz için her türlü göreve hazırız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'İstikbal göklerdedir.' diyerek çizdiği vizyonun izinde sınırların ötesine geçmek ve bu gururu bizlerle yaşamak istiyorsanız gökyüzü sizleri bekliyor. Aramıza katılın."

NATO Hava Polisliği

NATO Hava Polisliği, müttefik hava sahasının güvenliğini korumayı amaçlayan daimi bir barış zamanı görevi olarak ön plana çıkıyor. Kolektif bir görev olan hava polisliği, olası hava sahası ihlallerine hızlı bir şekilde müdahale etmeye hazır savaş uçakları ve mürettebatının 7 gün 24 saat sürekli varlığını içeriyor.

Müttefikler arasında güçlü bir dayanışma göstergesi olan bu görev kapsamında, savaş uçağı kapasitesine sahip ülkeler, bu kapasiteye sahip olmayan ülkelerin hava sahasını güvence altına almaya yardımcı oluyor.

NATO Baltık Hava Polisliği göreviyle ise Estonya, Letonya ve Litvanya'nın NATO'ya katıldığı 2004'ten bu yana Baltık semalarının güvenliği ittifak üyesi ülkeler tarafından sağlanıyor.

Gerekli yeteneklere sahip NATO üyesi ülkeler, NATO'nun Baltık Hava Polisliği misyonuna gönüllü olarak katkıda bulunuyor ve bu sorumluluk dört ayda bir dönüşümlü olarak yürütülüyor.

Misyonun 2004'teki konuşlandırılmasından bu yana, katılan NATO savaş uçakları Litvanya'daki Siauliai Hava Üssü'nde konuşlandırıldı.

2014'ten beri ise Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde de konuşlandırılan NATO uçakları, 2024'ten beri de Letonya'daki Lielvarde Hava Üssü'nde görev alabiliyor.

Türk Hava Kuvvetleri ise NATO Hava Polisliği görevi kapsamında, 6 Temmuz-15 Eylül 2021 tarihleri arasında Polonya'da, 30 Kasım 2023-2 Nisan 2024 tarihleri arasında Romanya'da Geliştirilmiş Hava Polisliği görevlerini başarıyla tamamladı.

Ağustos-Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde görev alacak Türk Hava Kuvvetlerinin, Aralık 2026-Mart 2027 tarihleri arasında Romanya'da gerçekleştirilecek hava polisliği görevini üstlenmesi de planlanıyor.

Kaynak: AA