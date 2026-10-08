Kanada ve Litvanya'nın logoları iddia edilen ABD baskısı sonrası konferanstan silindi

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ABD yönetiminin, Washington'ın Avrupa için "yabancı bilgi manipülasyonu ve müdahalesi (FIMI) tehdidi" olarak değerlendirildiği konferanstan Avrupa ülkeleri ile Kanada'ya desteklerini çekmesi için baskı yaptığı iddia edildi.

Belçika merkezli EU Observer'ın haberine göre 7-8 Ekim'de Vilnius'ta düzenlenen "Disinfo2026 Konferansı, Avrupa'nın dezenformasyonla mücadele kapasitesinin Washington olmadan nasıl güçlendirilebileceği ve transatlantik ilişkilerin bölündüğü ortamda dayanışmanın nasıl sağlanabileceği konularının ele alınması gündemiyle hazırlandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, konferansta Washington'ın Avrupa için bilgi manipülasyonu tehdidi olarak ele alınmasına tepki göstererek Kanada ve Avrupalı müttefiklerinden bu organizasyona verdikleri desteği gözden geçirmelerini istedi.

Amerikalı yetkililer, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi (EEAS), Litvanya, Kanada ve Fransa'daki muhataplarıyla temasa geçti.

EEAS ile Kanada ve Litvanya dışişleri bakanlıklarının logoları etkinlik sitesinden silinirken Fransa, konferansın destekçisi olarak kalmaya devam etti.

Kaynak: AA