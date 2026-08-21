Beşiktaş sahasında 3-0 kazandı, Vlahovic ilk kez formayı giydi

(İSTANBUL) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek tur için önemli avantaj elde etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Dusan Vlahovic de ilk kez Beşiktaş forması giydi.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Oh, Murillo ve penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Dusan Vlahovic, karşılaşmanın 60. dakikasında oyuna dahil olarak Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı.

Beşiktaş, 3-0'lık galibiyetle rövanş karşılaşması öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.

Eşleşmenin rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak.

Kaynak: ANKA