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Zalgiris, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçı için yarın Beşiktaş ile karşılaşacak. Teknik direktör Zeljko Sopic yönetiminde Tüpraş Stadı'nda son antrenmanı yapan ekip, taktiksel çalışmalara ağırlık verdi. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Zeljko Sopic yönetiminde Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen son antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve kondisyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Litvanya ekibinin taktiksel uygulamalar üzerinde durduğu bildirildi.

Beşiktaş-Kauno Zalgiris karşılaşması, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA
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