Beşiktaş, Zalgiris Maçı Öncesi Son Antrenmanını Yaptı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında yarın Kauno Zalgiris'i ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, son antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptı; açık bölümde kondisyon, kapalı bölümde taktik çalışıldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımını ağırlayacak Beşiktaş, son antrenmanını yaptı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanın basına açık 15 dakikalık bölümünde siyah-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışmaları yaptı.
Basına kapalı bölümde ise siyah-beyazlı ekibin, taktik çalışma yaptığı kaydedildi.
Kaynak: AA