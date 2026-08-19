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Beşiktaş, Zalgiris Maçı Öncesi Son Antrenmanını Yaptı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında yarın Kauno Zalgiris'i ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, son antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptı; açık bölümde kondisyon, kapalı bölümde taktik çalışıldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımını ağırlayacak Beşiktaş, son antrenmanını yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanın basına açık 15 dakikalık bölümünde siyah-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışmaları yaptı.

Basına kapalı bölümde ise siyah-beyazlı ekibin, taktik çalışma yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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