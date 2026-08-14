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Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü

Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü
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NATO Sözcüsü Allison Hart, Letonya hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracının (İHA), Türk ve İtalyan hava unsurlarının ortak operasyonuyla düşürüldüğünü duyurdu. Yaşanan hareketliliğin ardından açıklama yapan Hart, İttifak'ın her türlü tehdide karşı hazırlıklı olduğunun altını çizdi.

Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracı (İHA) Türk ve İtalyan hava unsurlarınca düşürüldü.

Hart, Letonya hava sahasına giren İHA'nın NATO savaş uçakları tarafından düşürülmesi üzerine ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Sözcü, " Litvanya'da konuşlu İtalyan Eurofighter'ları ve Estonya'dan Türk F-16'ları, Letonya hava sahası üzerindeki bir İHA nedeniyle havalandı." ifadesini kullandı.

Bir gün önce ise Romanya ve İspanya'ya ait F-16 savaş uçaklarının, Ukrayna sınırı yakınlarında Romanya hava sahasına giren insansız hava araçlarının ardından harekete geçtiğini belirten Hart, NATO'nun gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.

NATO TEHDİTLERE KARŞI 7/24 HAZIR

Hart, "NATO, olası tehditlere karşı 7 gün 24 saat hazırdır. Topraklarımızı korumaya ve halkımızın güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Letonya da hava sahasına giren bir İHA'nın NATO savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü ve tehdidin sona erdiğini bildirmiş ancak İHA'nın nereden havalandığına dair bilgi paylaşmamıştı.

32 müttefik ülkenin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi, Polonya ve Romanya hava sahası ihlalleri ile son zamanlardaki İHA olaylarını ele almak üzere önceki gün toplanarak, bu tür hadiseleri kınamış ve müttefik topraklarının savunulmasında kararlı olunduğunu belirtmişti.

RUSYA'NIN POLONYA VE ROMANYA HAVA SAHASI İHLALLERİ

Romanya hava sahasını ihlal eden, Rusya'ya ait olduğu açıklanan 3 insansız hava aracı, 24-26 Temmuz'da F-16 savaş uçaklarınca etkisiz hale getirilmişti.

30 Temmuz sabahı Ukrayna'ya yönelik Rus füze saldırısı sırasında "Kh-101" tipi bir füze, Polonya hava sahasını ihlal ederek Lublin yakınlarına düşmüştü.

Kaynak: AA
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