Beşiktaş, 6'da 6 Yaptı: Kalesi Hâlâ Kapalı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0'lık skorla geçen Beşiktaş, bu sezon oynadığı altıncı resmi müsabakada da kalesini gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı Kauno Zalgiris karşılaşmasından 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların savunmadaki başarılı performansı da devam etti.

Kartal, bu sezonki altıncı resmi karşılaşmasından da gol yemeden ayrıldı.

Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan Midtjylland maçlarını 1-0 ve 2-0'lık skorlarla kazanan siyah-beyazlı ekip, 3. eleme turunda Hradec Kralove'ye karşı da hem iç sahada hem de deplasmanda 1-0 galip geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında ise evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı