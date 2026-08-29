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A Milli Basketbol Takımı, Litvanya'yı 94-66 Mağlup Etti

A Milli Basketbol Takımı, Litvanya'yı 94-66 Mağlup Etti
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu ilk maçında Litvanya'yı 94-66 yenerek elemelerdeki 7. galibiyetini aldı. Maçta milli basketbolcu Ercan Osmani'nin burnunda kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

(İSTANBUL) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Milliler, Dünya Kupası elemelerindeki 7'nci galibiyetini aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda Litvanya'yı konuk etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı ay-yıldızlılar, 94-66 kazandı.

Türkiye, takımların ilk turdaki galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci tura galibiyetle başladı. Ay-yıldızlı takım, Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7'nci kez sahadan galip ayrılırken Litvanya ise 4'üncü yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya Cedi Osman ve Adem Bona'nın üst üste kaydettiği sayılarla 8-0'lık seri yakalayarak başlayan A Milli Takım, ilk çeyreği 27-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta da oyunun ve skorun kontrolünü elinde tutan Türkiye, 16'ncı dakikada Cedi Osman'ın serbest atış isabetleriyle farkı 24 sayıya çıkardı: 46-22. Milliler, Erkan Yılmaz'ın üç sayılık basketiyle soyunma odasına 55-34 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği de 75-47 önde geçen A Milli Takım, karşılaşmadan 28 sayı farkla 94-66 galip ayrıldı.

ERCAN OSMANİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde sakatlanan milli basketbolcu Ercan Osmani'nin, burnunda kırık şüphesiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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