Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

A. Efes, Euroleague'in 6. haftasında Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 85-70 mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Euroleague'in 6. haftasında A. Efes, Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas'ı 85-70 mağlup etti. Mücadelede A. Efes'te Matthew Strazel 19, Cameron Payne 16, Collin Anthony Malcolm 15 sayıyla öne çıktı.

Euroleague'in 6. haftasında A. Efes, Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas'ı 85-70 mağlup etti.

Salon: Zalgiris Arena

Hakemler: Damir Javor, Thomas Bissuel, Steve Bittner

Zalgiris Kaunas: Carsen Edwards 16, Azoulas Tubelis 7, Jonas Valanciunas 5, Arnas Butkevicius 7, Nigel Williams-Goss, Dustin Sleva 3, Sterling Brown 13, Marius Grigonis 6, Saben Lee 4, Edgaras Ulanovas 6, Deividas Sirvydis 3

Başantrenör: Tomas Masiulis

A. Efes: Collin Anthony Malcolm 15, Dario Saric 14, Bruno Fernando 6, Cameron Payne 16, PJ Dozier 5, Jordan Loyd 2, Matthew Strazel 19, Kai Jones 8, Ercan Osmani

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 12-21

Devre: 36-42

3. Periyot: 56-67

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Karşısına çıkınca yol verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi

Eski muhtar da bulundu! İki şehirdeki felakette can kaybı arttı
Zelenskiy'den AB'ye 70 milyar avroluk çağrı! Savaşın faturasını açıkladı

Savaşın faturasını duyurdu! Açık açık para istedi
Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı! Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor

Ünlü oyuncu bu sektöre adım attı! Siparişlere yetişemiyor
Türkiye’de kripto regülasyonlarında son durum: Faaliyetlerini sürdüren, çekilen ve erişim engeli getirilenler

Faaliyetlerini sürdürenler, çekilenler ve erişim engeli getirilenler
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor

İstanbul'a büyük ihanet! Sel sonrası ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Türkiye'nin diğer ucundan güpegündüz dehşete düşüren görüntü

Türkiye'nin diğer ucundan güpegündüz dehşete düşüren görüntü
Burak Yılmaz Çorum'a ilaç gibi geldi! 2 maçta 2 galibiyet

Burak Yılmaz durdurulamıyor! Yeni takımında ikide iki yaptı