A. Efes, Euroleague'in 6. haftasında Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 85-70 mağlup etti

A. Efes, Euroleague'in 6. haftasında Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 85-70 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Euroleague'in 6. haftasında A. Efes, Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas'ı 85-70 mağlup etti. Mücadelede A. Efes'te Matthew Strazel 19, Cameron Payne 16, Collin Anthony Malcolm 15 sayıyla öne çıktı.
Euroleague'in 6. haftasında A. Efes, Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas'ı 85-70 mağlup etti.
Salon: Zalgiris Arena
Hakemler: Damir Javor, Thomas Bissuel, Steve Bittner
Zalgiris Kaunas: Carsen Edwards 16, Azoulas Tubelis 7, Jonas Valanciunas 5, Arnas Butkevicius 7, Nigel Williams-Goss, Dustin Sleva 3, Sterling Brown 13, Marius Grigonis 6, Saben Lee 4, Edgaras Ulanovas 6, Deividas Sirvydis 3
Başantrenör: Tomas Masiulis
A. Efes: Collin Anthony Malcolm 15, Dario Saric 14, Bruno Fernando 6, Cameron Payne 16, PJ Dozier 5, Jordan Loyd 2, Matthew Strazel 19, Kai Jones 8, Ercan Osmani
Başantrenör: Pablo Laso
1. Periyot: 12-21
Devre: 36-42
3. Periyot: 56-67