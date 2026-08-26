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Beşiktaş, Kauno Zalgiris Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Kauno Zalgiris Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla bitirdi. Teknik direktör Italiano yönetimindeki idmanda taktik çalışıldı; kafile özel uçakla Litvanya'ya gidecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Siyah-beyazlılar, ardından topla beraber çalışmalar yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Kauno Zalgiris maçının taktiği üzerinde duruldu.

Beşiktaş kafilesi saat 15.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Litvanya'ya gidecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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