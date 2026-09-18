Rusya: Batı, ülkemize karşı savaş için hazırlık yapıyor

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RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı savaş için hazırlık yaptığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen 'Uluslararası Rusya Sevenler Hareketi Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Lavrov, Batı'nın Rusya'ya yönelik eylemleriyle ilgili, "Batılı seçkinler, Rusya'dan tehdit geldiği yönündeki efsaneyi benimsiyor. Batı, ülkemize karşı savaş için hazırlık yapıyor. Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditlere karşılık vereceğiz. Bunu yapmak için gerekli imkanlara sahibiz. ABD, Avrupalı ülkelerin aksine diyalog kurmaya hazır. Biz de ciddi görüşmeler için her zaman açığız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı