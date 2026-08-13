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Millilerin Litvanya ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı

Millilerin Litvanya ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı
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FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerinde Litvanya ve İzlanda ile oynayacak A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. U17'deki performanslarıyla dikkat çeken Ömer Kutluay ve Darius Karutasu da kadroda yer aldı.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Litvanya ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. U17 Milli Takımı'nın 4'üncü olduğu Dünya Şampiyonası'nda gösterdikleri performanslarla dikkat çeken Ömer Kutluay ve Darius Karutasu, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ile karşılaşacak. Milliler, pencerenin diğer maçında ise 31 Ağustos Pazartesi günü ise saat TSİ 22.30'da Reykjavik'te Laugardalshöll Arena'da İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların, karşılaşma öncesi aday kadrosu belli oldu.

Aday kadroda şu isimler yer aldı: "Darius Karutasu, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Emmanuel Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, James Metecan Birsen, Onuralp Bitim¸ Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Adem Bona, Ömer Faruk Yurtseven, Ömer Kutluay."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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