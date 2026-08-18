Beşiktaş'tan Kauno Zalgiris Maçı Hazırlıklarına Başlangıç

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 11.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, saat 14.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı