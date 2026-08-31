Alperen Şengün neden yok, sakat mı, Alperen Şengün Türkiye Basketbol A Milli Takım kadrosunda yok mu?

Alperen Şengün Türkiye Basketbol A Milli Takım kadrosunda yok mu sorusu, Litvanya maçı öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Şengün’ün milli takım kadrosunda bulunmamasıyla ilgili şu ana kadar resmi bir gerekçe açıklanmazken, NBA sezonu öncesindeki programının etkili olabileceği değerlendiriliyor. Peki, Alperen Şengün neden milli takımda yok, sakat mı ve önümüzdeki maçlarda A Milli Takım formasını giyecek mi?

ALPEREN ŞENGÜN NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

A Milli Basketbol Takımı’nın İzlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesinde açıklanan 12 kişilik maç kadrosunda Alperen Şengün’ün yer almaması basketbolseverlerin dikkatini çekti. Houston Rockets forması giyen milli yıldızın neden kadroda olmadığı ve herhangi bir sakatlığının bulunup bulunmadığı merak konusu oldu. Alperen Şengün’ün İzlanda maçında neden oynamadığına ilişkin detaylar araştırılıyor.

ALPEREN ŞENGÜN MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YOK MU?

Alperen Şengün, İzlanda karşılaşması için açıklanan 12 kişilik A Milli Takım kadrosunda yer almadı. Ancak yıldız oyuncunun yokluğu yalnızca İzlanda maçıyla sınırlı değil. Şengün, 13 Ağustos tarihinde açıklanan ve Litvanya ile İzlanda karşılaşmalarını kapsayan 17 kişilik aday kadroya da dahil edilmemişti.

Bu nedenle Alperen Şengün’ün İzlanda maçında forma giymemesi, maç günü alınmış bir kadro tercihi olarak değerlendirilmemeli. Milli oyuncunun söz konusu iki karşılaşmanın aday kadrosunda baştan itibaren bulunmadığı görülüyor.

ALPEREN ŞENGÜN SAKAT MI?

Basketbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında “Alperen Şengün sakat mı?” sorusu geliyor. Türkiye Basketbol Federasyonu veya A Milli Takım teknik heyeti tarafından Şengün’ün kadro dışında kalmasıyla ilgili resmi bir sakatlık ya da ceza açıklaması yapılmadı.

Dolayısıyla mevcut bilgiler doğrultusunda Alperen Şengün’ün İzlanda maçında oynamamasının kesin olarak bir sakatlıktan kaynaklandığını söylemek mümkün değil. Milli yıldızın durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması halinde detaylar netlik kazanacak.

ALPEREN ŞENGÜN NEDEN OYNAMIYOR?

Alperen Şengün’ün milli takım kadrosunda yer almamasıyla ilgili resmi bir gerekçe açıklanmamış olsa da, NBA sezonu öncesindeki hazırlık programı önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor. Houston Rockets'ın önemli oyuncularından biri haline gelen Şengün, yeni sezon öncesinde yoğun bir hazırlık döneminden geçiyor.

NBA takımlarının sezon öncesi kamp süreçleri ve oyuncuların fiziksel yükleri göz önünde bulundurulduğunda, Alperen Şengün’ün bu dönemde dinlendirilmesi ve olası sakatlık risklerinin azaltılması amacıyla milli takım kadrosuna dahil edilmemiş olması ihtimaller arasında bulunuyor.

ALPEREN ŞENGÜN TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI'NDA NEDEN YOK?

Alperen Şengün, Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın önemli oyuncuları arasında bulunuyor. Buna rağmen Litvanya ve İzlanda maçlarını kapsayan aday kadroda yer almaması, milli takımın kadro planlamasında dikkat çeken bir gelişme oldu.

Şengün’ün yokluğuyla ilgili resmi kaynaklardan farklı bir açıklama gelmediği sürece, oyuncunun sakat veya cezalı olduğu yönünde kesin bir ifade kullanmak doğru olmayacaktır. Şu an için bilinen nokta, yıldız basketbolcunun hem aday kadroda hem de İzlanda maçının 12 kişilik kadrosunda bulunmadığıdır.

ALPEREN ŞENGÜN MİLLİ TAKIMA NE ZAMAN DÖNECEK?

Alperen Şengün’ün A Milli Takım’a ne zaman döneceği ise ilerleyen dönemde yapılacak kadro açıklamalarıyla belli olacak. Houston Rockets'ın yıldız oyuncusunun gelecekteki milli maçlarda yeniden kadroya dahil edilip edilmeyeceği, hem teknik heyetin tercihleri hem de NBA sezonundaki programına bağlı olacak.

Basketbolseverler özellikle Alperen Şengün’ün sakat olup olmadığını ve milli takıma dönüş tarihini yakından takip ediyor. Oyuncunun durumuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu veya milli takım cephesinden resmi bir açıklama gelmesi halinde soru işaretlerinin tamamen ortadan kalkması bekleniyor.