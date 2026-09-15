NATO jetleri Litvanya hava sahasına giren insansız hava aracını düşürdü

NATO savaş uçakları, Litvanya'nın hava sahasına giren bir insansız hava aracını vurdu.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Litvanya hava sahasına giren bir insansız hava aracının (İHA) NATO savaş uçakları tarafından imha edildiğini bildirdi. Litvanya ulusal kriz yönetim merkezi, İHA'nın menşeinin henüz belirlenmediğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı