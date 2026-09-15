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Litvanya: Hava sahamıza giren bir İHA'yı imha ettik

Litvanya: Hava sahamıza giren bir İHA'yı imha ettik
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VİLNİUS, 15 Eylül (Xinhua) -- Litvanya pazartesini salıya bağlayan gece bir insansız hava aracının (İHA) ülkenin hava sahasına girmesinin ardından başkenti Vilnius ve çevresinde hava tehdidi alarmı yayımladı.

VİLNİUS, 15 Eylül (Xinhua) -- Litvanya pazartesini salıya bağlayan gece bir insansız hava aracının (İHA) ülkenin hava sahasına girmesinin ardından başkenti Vilnius ve çevresinde hava tehdidi alarmı yayımladı.

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi, İHA tehdidine karşı NATO savaş uçaklarının havalandığını ve ilk alarmdan yaklaşık 30 dakika sonra söz konusu İHA'nın Kaunas bölgesi üzerinde imha edilerek alarmın kaldırıldığını duyurdu.

Ulusal Kriz Yönetim Merkezi Direktörü Vilmantas Vitkauskas, bir İHA'nın tespit edilmesinin ardından NATO savaş uçaklarının harekete geçirildiğini doğrulayarak, konuyla ilgili daha fazla ayrıntının şu aşamada paylaşılamayacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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