Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda yarın Siauliai'yi ağırlayacak

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda yarın Siauliai'yi ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu dördüncü maçında yarın saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda Litvanya temsilcisi Siauliai Basketbol'u konuk edecek. Grupta averajla 6. sırada bulunan Türk Telekom, 8. sıradaki Siauliai ile en son 2007'de karşılaşmıştı.
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın sahasında Litvanya temsilcisi Siauliai Basketbol ile karşı karşıya gelecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Gruptaki ilk maçında deplasmanda La Laguna Tenerife'ye 82-75 mağlup olan Türk Telekom, ikinci haftada ise Maxima Roma'yı 92-77 yendi. Başkent ekibi, üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Umana Reyer'e 75-65 yenildi.
B Grubu'nda bir galibiyet ve iki mağlubiyet alan Türk Telekom, averajla 6. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Siauliai ise 8. sırada bulunuyor.
Mavi-beyazlılar, Litvanya ekibiyle en son 2007 yılında karşılaşmış ve oynadığı iki maçtan da galip ayrılmıştı.