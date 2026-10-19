Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda yarın Siauliai'yi ağırlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu dördüncü maçında yarın saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda Litvanya temsilcisi Siauliai Basketbol'u konuk edecek. Grupta averajla 6. sırada bulunan Türk Telekom, 8. sıradaki Siauliai ile en son 2007'de karşılaşmıştı.

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın sahasında Litvanya temsilcisi Siauliai Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda La Laguna Tenerife'ye 82-75 mağlup olan Türk Telekom, ikinci haftada ise Maxima Roma'yı 92-77 yendi. Başkent ekibi, üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Umana Reyer'e 75-65 yenildi.

B Grubu'nda bir galibiyet ve iki mağlubiyet alan Türk Telekom, averajla 6. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Siauliai ise 8. sırada bulunuyor.

Mavi-beyazlılar, Litvanya ekibiyle en son 2007 yılında karşılaşmış ve oynadığı iki maçtan da galip ayrılmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Arnavutluk Başbakanı Rama: Başbakanlığı hedef alan patlayıcı yüklü dron etkisiz hale getirildi

Sokaklar alev alev, başkentte Başbakanlığa dron saldırısı iddiası!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk yarışının rövanşında tarihi hezimet! Yarım düzineden fazla gol attılar

Şampiyonluk rövanşında gol yağmuru! Rakibin içinden geçtiler
Fransa'da gözaltı sayısı 2 bini aştı, Macron'dan gösterilere yasak sinyali

İşler çığırından çıktı! Macron'dan ateşe benzin dökecek adım
İstanbul'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor

İstanbul'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen stat yıkılıyor
Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu

İlçeyi ayağa kaldıran olay! 100 kişi bir gecede hastanelik oldu
Kyle Jenner Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı

Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı
Itır Esen ve Engin Aykanat’ın düğününe ünlüler akın etti

Paris'te nikah, İstanbul'da düğün: Ünlüler akın etti
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...

Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...