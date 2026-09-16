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Fransa Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Avrupa'daki seçimleri etkilemeye çalışacağını iddia etti

Fransa Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Avrupa'daki seçimleri etkilemeye çalışacağını iddia etti
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2027'de Avrupa'da düzenlenecek seçimlerde seçmenlerin tercihlerini etkilemeye çalışacağını öne sürdü. Fransa'nın da hedef alınabileceğini savunan Barrot, son dönemde Polonya, Danimarka ve Litvanya'da yaşanan ve Rusya'nın sorumlu tutulduğu olaylara dikkat çekti.

  • Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Vladimir Putin'in gelecek yıl Fransız ve Avrupalı seçmenlerin tercihlerini etkilemeye çalışacağını ileri sürdü.
  • Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 18 Nisan 2027'de, ikinci turu 2 Mayıs 2027'de yapılacak.
  • Son dönemde Ukrayna-Polonya sınırı yakınında bir trenin İHA ile vurulması, Danimarka'nın Rus fırkateyninden helikoptere işaret fişeği atıldığını açıklaması ve Litvanya hava sahasına giren bir İHA'nın NATO savaş uçaklarınca düşürülmesi yaşandı.

Fransa'dan Rusya ve 2027 seçimleri konusunda dikkat çeken bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Putin'in gelecek yıl Fransız ve Avrupalı seçmenlerin tercihlerini etkilemeye çalışacağını ileri sürdü.

"RUSYA İLE SAVAŞTA DEĞİLİZ"

France 2 kanalına konuk olan Barrot, Ukrayna- Polonya sınırı ile Danimarka ve Litvanya'da son günlerde yaşanan ve sorumluluğu Rusya'ya atfedilen gelişmeleri değerlendirdi. Barrot, "Rusya ile savaşta değiliz." diyerek söz konusu eylemlerin Avrupa ülkelerinin egemenliğini ihlal ettiğini savundu. Fransız Bakan, Rusya'nın tutumunun gelecek aylarda seçim süreçlerine yönelik girişimlerle farklı bir boyuta taşınabileceğini ileri sürdü.

PUTİN İÇİN SEÇİM SUÇLAMASI

Barrot'nun açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise 2027'de yapılacak seçimlere ilişkin oldu. Avrupa Birliği vatandaşlarının önemli bir bölümünün gelecek yıl sandığa gideceğini belirten Barrot, şu ifadeleri kullandı: "Gelecek aylarda göreceksiniz, Avrupa Birliği vatandaşlarının yarısı gelecek yıl sandığa gidecekken, Vladimir Putin öyle ya da böyle Avrupalıların ve Fransızların tercihlerini etkilemeye çalışacak." 

"FRANSA ÖNCELİKLİ HEDEFLERDEN BİRİ"

Fransa'nın Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle son beş yıldır Putin'in öncelikli hedeflerinden biri olduğunu savunan Barrot, Paris yönetiminin Rusya'nın giderek yoğunlaştığını söylediği faaliyetlerine karşı tedbir aldığını belirtti. Barrot'nun açıklaması, Fransa'nın kritik cumhurbaşkanlığı seçimine aylar kala geldi. Fransa İçişleri Bakanlığının resmi seçim takvimine göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 18 Nisan 2027'de, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027'de gerçekleştirilecek. Fransa'da cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından iki turlu seçim sistemiyle ve beş yıllık dönem için seçiliyor.

AVRUPA'DAKİ OLAYLARI İŞARET ETTİ

Barrot açıklamasında son dönemde Avrupa'da yaşanan bazı olaylara da değindi. Rusya'ya ait olduğu bildirilen bir İHA'nın 13 Eylül'de Ukrayna-Polonya sınırına yakın bölgede bir treni vurması, Danimarka'nın bir Rus fırkateyninden askeri helikoptere işaret fişeği atıldığını açıklaması ve Litvanya hava sahasına giren bir İHA'nın NATO savaş uçaklarınca düşürülmesi bunlar arasında yer aldı.

Kaynak: AA
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