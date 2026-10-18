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Litvanya'ya düşen İHA'nın enkazı yoldaki araca isabet etti, Ukrayna özür diledi

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Litvanya'ya düşen İHA'nın enkazı yoldaki araca isabet etti, Ukrayna özür diledi
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Litvanya'nın kuzeyine düşen bir İHA'nın parçaları seyir halindeki bir otomobile çarptı, yaralanan olmadı. Ukrayna, Rus karıştırma sistemlerinin Rusya'yı hedefleyen İHA'larını rotasından saptırmış olabileceğini belirterek özür diledi.

Litvanya'nın kuzeyine pazar sabahı düşen ve kökeni henüz kesinleşmeyen bir insansız hava aracının (İHA) enkazı, seyir halindeki bir otomobile isabet etti. DW'nin aktardığına göre Ukrayna, olayın ardından özür diledi. Kiev yönetimi, Rusya'daki hedeflere gönderilen İHA'ların Rus elektronik karıştırma sistemleri nedeniyle rotasından sapmış olabileceğini açıkladı.

Litvanya makamları, kimliği belirsiz bir uçan cisim tespit edilmesinin ardından ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde yaşayanları sığınaklara çağırdı. Ulusal Kriz Yönetim Merkezi Başkanı Vilmantas Vitkauskas, Litvanya radyosuna yaptığı açıklamada enkazın hareket halindeki sivil bir araca zarar verdiğini, ancak yaralanan olmadığını söyledi.

Savunma Bakanı Robertas Kaunas, İHA'nın büyük olasılıkla komşu Polonya üzerinden ülkeye girdiğini belirterek Varşova ile ortak soruşturma yapılmasını önerdi. İHA'nın nereden geldiği ve patlayıcı taşıyıp taşımadığı hâlâ araştırılıyor.

Bir NATO sözcüsü, ittifak komutası altında görev yapan iki İtalyan Eurofighter savaş uçağının havalandırıldığını açıkladı. Kaunas, hava koşulları nedeniyle cismin gözle tespit edilemediğini söyledi.

Litvanya ve diğer Baltık ülkeleri savaş boyunca çok sayıda İHA ihlaliyle karşılaştı. Rusya'nın kuzeybatısındaki hedeflere gönderilen Ukrayna İHA'ları daha önce de Baltık hava sahasına sapıp düşmüş, Rus yapımı İHA'lar ise Belarus üzerinden Litvanya'ya girmişti. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, pazar günkü olayı savaşın NATO'nun doğu kanadına taşmasının yeni bir örneği olarak nitelendirdi.

Litvanya ayrıca başkent Vilnius yakınlarındaki bir Starlink baz istasyonunu ateşe verme girişimini, Ukrayna'nın askeri kapasitesini zayıflatmayı amaçlayan ve Rusya bağlantılı olduğu değerlendirilen bir sabotaj olarak ele aldığını duyurdu. Vitkauskas, gece saat 02.00 sularında tesisi ateşe vermeye çalışan şüphelilerin arandığını söyledi.

Kaynak: DW

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