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Milliler Litvanya Maçına Hazırlanıyor

Milliler Litvanya Maçına Hazırlanıyor
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde cuma günü Litvanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Ergin Ataman yönetiminde sürdürdü. Taktik çalışmaların yapıldığı antrenman yarın sona erecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda Litvanya ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında cuma günü sahasında Litvanya ile karşılaşacak. Milliler, müsabakanın hazırlıklarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde sürdürdü. İlk 10 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Litvanya karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Ay-yıldızlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Litvanya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Türkiye ile Litvanya arasındaki müsabaka, 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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