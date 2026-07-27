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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Marius Janukonis'i nezaket ziyareti kapsamında kabul etti. Görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Marius Janukonis'i kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmenin nezaket ziyareti kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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