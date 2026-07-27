Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Marius Janukonis'i nezaket ziyareti kapsamında kabul etti. Görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Marius Janukonis'i kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmenin nezaket ziyareti kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.
Kaynak: ANKA