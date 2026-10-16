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Anadolu Efes, EuroLeague'de Zalgiris'i 85-70 yenerek ikinci galibiyetini aldı

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Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Litvanya ekibi Zalgiris'i 85-70 mağlup etti. Lacivert-beyazlı takım bu sezon Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyetini alırken Zalgiris 4. yenilgisini yaşadı.

Salon: Zalgirio

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Thomas Bissuel (Fransa), Steve Bittner (Almanya)

Zalgiris: Edwards 16, Williams-Goss, Tubelis 7, Butkevicius 7, Valanciunas 5, Brown 13, Lee 4, Sleva 3, Grigonis 6, Ulanovas 6, Sirvydis 3

Anadolu Efes : Payne 16, Dozier 5, Malcolm 15, Saric 14, Fernando 6, Strazel 19, Loyd 2, Ercan Osmani, Jones 8

1. Periyot: 12-21

Devre: 36-42

3. Periyot: 56-67

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında konuk olduğu Litvanya ekibi Zalgiris'i 85-70 mağlup etti.

Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyetini aldı. Zalgiris ise 4. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya çok etkili başlayan Anadolu Efes, 4 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla 5. dakikanın sonlarında 12 sayılık üstünlük yakaladı: 2-14. Dış atışlardan kaydettiği isabetlerle farkı 6'ya indiren Zalgiris karşısında sayı bulmaya devam eden lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 21-12 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte rahat skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, 16. dakikada farkı 17'ye kadar çıkardı: 21-38. Oyun ritmini kaybeden lacivert-beyazlılar karşısında üst üste bulduğu basketlerle ivme yakalayan Zalgiris, farkı 6'ya kadar indirdi ve Anadolu Efes, soyunma odasına 42-36 üstün gitti.

İlk yarının sonundaki iyi oyununu üçüncü periyodun başına da taşıyan Zalgiris, 23. dakikada farkı 3'e çekti: 43-46. Payne'in kritik 3 sayılık basketleri ve Malcolm'un etkili performansıyla oyun üstünlüğünü yeniden ele geçirerek farkı çift hanelere taşıyan Anadolu Efes, son bölüme 67-56 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyreğe etkili başlayan ve oyun kontrolünü ele geçirerek farkı 19'a kadar çıkaran Anadolu Efes, karşılaşmadan 85-70 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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