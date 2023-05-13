Kayserispor Haberleri - Kayserispor Haber - Haberler

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Kayserispor Haberleri

Kayserispor haber, Kayserispor son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Bakan Akar'dan Kayserispor'a ziyaret

Bakan Akar'dan Kayserispor'a ziyaret

Kayserispor - 13.05.2023
Bakan Akar'dan Kayserispor'a ziyaret

Bakan Akar'dan Kayserispor'a ziyaret

Kayserispor - 13.05.2023
Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Kayserispor - 13.05.2023
Kayserispor'da bu sezon beklentiler karşılanırken, gelecek için umutlar arttı

Kayserispor'da bu sezon beklentiler karşılanırken, gelecek için umutlar arttı

Kayserispor - 13.05.2023
Kayseri U13 Ligi fikstürü çekildi

Kayseri U13 Ligi fikstürü çekildi

Kayserispor - 13.05.2023
13 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

13 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

Kayserispor - 13.05.2023
Ersoy: 'MHP'yi Kayseri'de birinci parti yapacağız'

Ersoy: "MHP'yi Kayseri'de birinci parti yapacağız"

Kayserispor - 12.05.2023
Ersoy: 'İki hayalim var. Biri ilçelerimize ihtisas OSB kurmak, diğeri Kayserispor'u Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak'

Ersoy: "İki hayalim var. Biri ilçelerimize ihtisas OSB kurmak, diğeri Kayserispor'u Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak"

Kayserispor - 12.05.2023
Bakan Akar'dan Yukatel Kayserispor ziyareti

Bakan Akar'dan Yukatel Kayserispor ziyareti

Kayserispor - 12.05.2023
SPOR U16 Gelişim Ligi'nde 3'üncü Galatasaray

SPOR U16 Gelişim Ligi'nde 3'üncü Galatasaray

Kayserispor - 12.05.2023
Galatasaray U16 Gelişim Ligi'nde Kayserispor'u mağlup etti

Galatasaray U16 Gelişim Ligi'nde Kayserispor'u mağlup etti

Kayserispor - 12.05.2023
Galatasaray U16 Gelişim Ligi'nde Kayserispor'u mağlup etti

Galatasaray U16 Gelişim Ligi'nde Kayserispor'u mağlup etti

Kayserispor - 12.05.2023
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, hakem hatalarından dertli Açıklaması

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, hakem hatalarından dertli Açıklaması

Kayserispor - 12.05.2023
PFDK'dan Dursun Özbek ve Ali Koç'a para cezası

PFDK'dan Dursun Özbek ve Ali Koç'a para cezası

Kayserispor - 12.05.2023
PFDK'dan Dursun Özbek ve Ali Koç'a para cezası

PFDK'dan Dursun Özbek ve Ali Koç'a para cezası

Kayserispor - 12.05.2023
Juventus Sevilla maç özeti! (VİDEO) Juventus Sevilla maçı özeti izle! Juventus Sevilla maçı kaç kaç bitti?

Juventus Sevilla maç özeti! (VİDEO) Juventus Sevilla maçı özeti izle! Juventus Sevilla maçı kaç kaç bitti?

Kayserispor - 12.05.2023
Yukatel Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor - 11.05.2023
Kayserispor'da Akademi Sorumlusu Alper Kelkitli oldu

Kayserispor'da Akademi Sorumlusu Alper Kelkitli oldu

Kayserispor - 11.05.2023
Samet Koç: 'Sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum'

Samet Koç: "Sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum"

Kayserispor - 11.05.2023
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç'tan transfer değerlendirmesi Açıklaması

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç'tan transfer değerlendirmesi Açıklaması

Kayserispor - 11.05.2023
Ertekin müjdeyi şenlikte verdi: 'Ücret iyileştirmesi yapmamız mecbur hale geldi'

Ertekin müjdeyi şenlikte verdi: "Ücret iyileştirmesi yapmamız mecbur hale geldi"

Kayserispor - 10.05.2023
Ali Koç, Dursun Özbek ve 8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi

Ali Koç, Dursun Özbek ve 8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi

Kayserispor - 09.05.2023
Dursun Özbek ile Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

Dursun Özbek ile Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

Kayserispor - 09.05.2023
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na 9 Kulüp Başkanı Sevk Edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na 9 Kulüp Başkanı Sevk Edildi

Kayserispor - 09.05.2023
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na 9 Başkan Sevk Edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na 9 Başkan Sevk Edildi

Kayserispor - 09.05.2023
Galatasaray and Beşiktaş met in U-16 Development League semi-finals

Galatasaray and Beşiktaş met in U-16 Development League semi-finals

Kayserispor - 09.05.2023
U-16 Gelişim Ligi'nde finalin adı Konyaspor - Beşiktaş

U-16 Gelişim Ligi'nde finalin adı Konyaspor - Beşiktaş

Kayserispor - 09.05.2023
Beşiktaş U-16 Gelişim Ligi'nde finale yükseldi

Beşiktaş U-16 Gelişim Ligi'nde finale yükseldi

Kayserispor - 09.05.2023
Tokgöz ailesinin acı günü

Tokgöz ailesinin acı günü

Kayserispor - 09.05.2023
09 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

09 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

Kayserispor - 09.05.2023
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Kayserispor - 08.05.2023
TFF Gelişim Ligleri maçları D-Smart ve D-Smart GO'da canlı yayınlanacak

TFF Gelişim Ligleri maçları D-Smart ve D-Smart GO'da canlı yayınlanacak

Kayserispor - 08.05.2023
TFF Gelişim Ligleri'nde Galatasaray-Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak

TFF Gelişim Ligleri'nde Galatasaray-Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak

Kayserispor - 08.05.2023
Miguel Cardoso 7. golünü attı

Miguel Cardoso 7. golünü attı

Kayserispor - 08.05.2023
Gökhan Sazdağı cezalı duruma düştü

Gökhan Sazdağı cezalı duruma düştü

Kayserispor - 08.05.2023
Kayserispor 1 puanla döndü

Kayserispor 1 puanla döndü

Kayserispor - 08.05.2023
Aleksandar Stanojevic: 'Çok basit 2 gol yedik'

Aleksandar Stanojevic: "Çok basit 2 gol yedik"

Kayserispor - 07.05.2023
Çağdaş Atan: 'Gönül isterdi ki iki kere öne geçtiğimiz bir maçı galip bitirebilelim'

Çağdaş Atan: "Gönül isterdi ki iki kere öne geçtiğimiz bir maçı galip bitirebilelim"

Kayserispor - 07.05.2023
Aleksandar Stanojevic: 'Çok basit 2 gol yedik'

Aleksandar Stanojevic: "Çok basit 2 gol yedik"

Kayserispor - 07.05.2023
Kayserispor maçının ardından

Kayserispor maçının ardından

Kayserispor - 07.05.2023
Çağdaş Atan: 'Gönül isterdi ki iki kere öne geçtiğimiz bir maçı galip bitirebilelim'

Çağdaş Atan: "Gönül isterdi ki iki kere öne geçtiğimiz bir maçı galip bitirebilelim"

Kayserispor - 07.05.2023
Konyaspor ve Kayserispor Berabere Kaldı

Konyaspor ve Kayserispor Berabere Kaldı

Kayserispor - 07.05.2023
Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor maçının ardından

Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor maçının ardından

Kayserispor - 07.05.2023
Konyaspor ve Kayserispor Berabere Kaldı

Konyaspor ve Kayserispor Berabere Kaldı

Kayserispor - 07.05.2023
Konyaspor-Kayserispor maçının ardından

Konyaspor-Kayserispor maçının ardından

Kayserispor - 07.05.2023
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Kayserispor - 07.05.2023
Konyaspor-Kayserispor maçı berabere bitti

Konyaspor-Kayserispor maçı berabere bitti

Kayserispor - 07.05.2023
Konyaspor-Kayserispor maçı 2-2 berabere bitti

Konyaspor-Kayserispor maçı 2-2 berabere bitti

Kayserispor - 07.05.2023
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Kayserispor - 07.05.2023
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Kayserispor - 07.05.2023
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