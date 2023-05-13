Kayserispor Haberleri - Kayserispor Haber - Haberler

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Kayserispor Haberleri
Kayserispor haber, Kayserispor son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Kayserispor'da bu sezon beklentiler karşılanırken, gelecek için umutlar arttı
Kayserispor - 13.05.2023
Ersoy: "İki hayalim var. Biri ilçelerimize ihtisas OSB kurmak, diğeri Kayserispor'u Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak"
Kayserispor - 12.05.2023
Juventus Sevilla maç özeti! (VİDEO) Juventus Sevilla maçı özeti izle! Juventus Sevilla maçı kaç kaç bitti?
Kayserispor - 12.05.2023
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç'tan transfer değerlendirmesi Açıklaması
Kayserispor - 11.05.2023
Ertekin müjdeyi şenlikte verdi: "Ücret iyileştirmesi yapmamız mecbur hale geldi"
Kayserispor - 10.05.2023
Çağdaş Atan: "Gönül isterdi ki iki kere öne geçtiğimiz bir maçı galip bitirebilelim"
Kayserispor - 07.05.2023
Çağdaş Atan: "Gönül isterdi ki iki kere öne geçtiğimiz bir maçı galip bitirebilelim"
Kayserispor - 07.05.2023