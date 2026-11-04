FIFA, Kayserispor'a Djalovic ve ekibine 1 milyon 228 bin 682 euro ödeme hükmetti

1'İNCİ Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor eski teknik direktörü Radomir Djalovic ve yardımcılarının Kayserispor aleyhine açtığı davada FIFA Futbol Mahkemesi sarı-kırmızılı takımın eski çalıştırıcısı ve yardımcılarına toplam 1 milyon 228 bin 682 euro ödemesine hükmetti.

Sarı-kırmızılı kulübün basın sözcüsü ve başkan yardımcısı Emir Akpınar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "FIFA Futbol Mahkemesi tarafından, 2025-2026 sezonunda kulübümüzde görev yapan eski teknik direktörümüz Radomir Dalovic ve teknik ekibinde yer alan üç antrenörün kulübümüz aleyhine açmış olduğu dört ayrı davada, 30 Ekim 2026 tarihinde karar verilmiş ve söz konusu kararlar 2 Kasım 2026 tarihinde kulübümüze tebliğ edilmiştir. Davacıların taleplerinin kısmen kabul edildiği dosyalara ilişkin bilgiler ve kararların mali sonuçları şu şekildedir: Radomir Dalovic; 657.140 avro ödenmemiş alacak ve 197.142 avro sözleşmesel cezai şart olmak üzere toplam 854.282 avro ödenmesine karar verilmiştir. Igor Cagalj; 96.000 avro ödenmemiş alacak ve 28.800 avro sözleşmesel cezai şart olmak üzere toplam 124.800 avro ödenmesine karar verilmiştir. Antonio Pavlinovic; 96.000 avro ödenmemiş alacak ve 28.800 avro sözleşmesel cezai şart olmak üzere toplam 124.800 avro ödenmesine karar verilmiştir. Davor Landeka; 96.000 avro ödenmemiş alacak ve 28.800 avro sözleşmesel cezai şart olmak üzere toplam 124.800 avro ödenmesine karar verilmiştir. Sonuç olarak; dört ayrı dosyada kulübümüz aleyhine toplam 945.140 avro ödenmemiş alacak ve 283.542 avro sözleşmesel cezai şart olmak üzere, faiz hariç toplam 1.228.682 avro ödenmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

'İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMAYACAKTIR'

Kayserispor tarafından Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuru yapılmayacağına da değinilen açıklamanın devamında, "Kararlarda, ödenmemiş alacak tutarlarına 7 Nisan 2026 tarihinden fiili ödeme tarihine kadar yıllık %18 faiz uygulanması öngörülmüştür. Ayrıca, kararların tebliğinden itibaren 45 gün içerisinde ödeme yapılmaması ve ilgili davacıların talepte bulunması halinde, kulübümüz hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde yeni futbolcu tescil yasağı uygulanabileceği belirtilmiştir. Kulübümüz tarafından söz konusu kararlara karşı CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) nezdinde itiraz yoluna başvurulmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı