1. Lig'de 30 puanla ikinci Kayserispor, Ümraniyespor maçı hazırlığına yarın başlıyor

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1'İNCİ Lig ekiplerinden Kayserispor, 14'üncü haftada deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Metro Holding Kayserispor, 2026-27 sezonunda 1'inci Ligde mücadele ediyor. Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan sarı kırmızılılar ilk 13 haftada 9 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak ligde 30 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ligin 13'üncü haftasında dün sahasında konuk ettiği Muğlaspor'u 6-0'lık net bir skorla mağlup eden sarı-kırmızılı futbolculara zorlu mücadele sonrası 1 gün izin verildi. İç Anadolu ekibi yarın kulüp tesislerinde toplanarak 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'de karşılaşacağı Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı