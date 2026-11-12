Kayserispor, KKTC futboluyla gençlik işbirliğine hazır olduğunu açıkladı

Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Altyapılar Sorumlusu Samet Sarıoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nu (KTFF) ziyaret etti. Sarıoğlu, Kıbrıslı Türk gençlerin futbol gelişimine katkı sağlamaya hazır olduklarını belirterek, KKTC takımlarını Kayserispor'un düzenleyeceği organizasyonlarda görmek istediklerini söyledi.

Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Altyapılar Sorumlusu Samet Sarıoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette, genç futbolcuların gelişimine yönelik çalışmalar ve kulüpler arasında kurulabilecek iş birlikleri görüşüldü. Görüşmede, geçtiğimiz günlerde KKTC'de düzenlenen ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor'un KKTC karmalarıyla karşılaştığı Dostluk Kupası da değerlendirildi. Organizasyonun başarılı geçtiğini ve Türkiye'de geniş yankı uyandırdığını belirten Sarıoğlu, Kıbrıs'a sık sık geldiğini ve KTFF'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade etti. Türk kulüpleri ile KKTC futbolu arasında kurulan ilişkilerin önemine dikkat çeken Sarıoğlu, "Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la kurulan bağların yanı sıra Samsunspor, Antalyaspor gibi takımlarla da kurulan bağlar çok önemli. Biz de Kayserispor olarak bu bağın bir parçası olmaktan onur duyarız" dedi.

Kayserispor olarak Kıbrıslı Türk gençlerin gelişimine katkı sağlamak için her türlü desteğe hazır olduklarını vurgulayan Sarıoğlu, düzenleyecekleri organizasyonlarda KKTC takımlarının da yer almasını istediklerini kaydetti.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise ziyaretten ve iş birliği teklifinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sarıoğlu'na teşekkür etti. Kıbrıslı Türk gençlerin altyaş kategorilerinde karşılaşmalara katılabilmesi konusunda uzun süredir girişimlerde bulunduklarını belirten Sertoğlu, "Yıllardır bunu söylüyoruz. FIFA ve UEFA'nın çocuklarla ilgili bir sorunu yoktur. Dolayısıyla bu tür organizasyonların devamını getireceğiz. Bu çok iyi bir başlangıçtı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki birçok kulüpten davet aldıklarını da aktaran Sertoğlu, Kayserispor'un gösterdiği yakın ilgi ve işbirliği yaklaşımından dolayı memnuniyetini ifade etti. Ziyaretin sonunda Samet Sarıoğlu, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'na 38 numaralı Kayserispor forması hediye etti. Sertoğlu da Sarıoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu KKTC Milli Takım formasını takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı