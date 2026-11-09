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Kayserispor, Ümraniyespor deplasmanında kaybedip liderlik fırsatını kaçırdı

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Kayserispor, Ümraniyespor deplasmanında kaybedip liderlik fırsatını kaçırdı
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Bursaspor'un Antalya deplasmanında berabere kalmasının ardından liderlik fırsatı yakalayan Kayserispor, 14. haftada Ümraniyespor'a yenilerek bu şansı kullanamadı. 30 puanda ve 2. sırada kalan Kayserispor, milli aradan sonra sahasında Sarıyer ile karşılaşacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, milli araya lider girme imkanını kullanamadı ve 30 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor, lider olma fırsatını kullanamadı. Bursaspor'un Antalya deplasmanında berabere kalarak puan kaybetmesi sonrası lider olma fırsatı yakalayan Kayserispor, deplasmanda Ümraniyespor'a yenilerek bunu başaramadı. Ligin 14. hafta maçında Ümraniyespor ile İstanbul'da karşılaşan Kayserispor, maçı galip noktalamış olsaydı milli araya liderlik koltuğunda girecekti. Ev sahibi ekibin attığı 2 gole 1 golle yanıt verebilen ve sahadan mağlup ayrılan Kayserispor 30 puanda, 2. sırada kaldı.

Sarı-kırmızılılar, lige verilen aradan sonra sahasında Sarıyer ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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